Schwerer Unfall: Auto schleudert durch die Straße und bleibt auf dem Dach liegen

Im hessischen Weiterstadt passiert ein schwerer Unfall. Ein Auto schleudert durch die Straße, überschlägt sich und bleibt auf dem Dach liegen.

Weiterstadt - Einen „spektakulären Verkehrsunfall“ nennt die Polizei in Südhessen das, was am Montagabend (14.10.2019) in Weiterstadt passiert ist. Ein Mann hatte gegen 19 Uhr auf der Rudolf-Diesel-Straße die Kontrolle über sein Auto verloren.

Ursache waren „vermutlich gesundheitliche Gründe“, teilt das Polizeipräsidium Südhessen mit. Das Auto des 69 Jahre alten Mannes aus Weiterstadt kam von der Straße ab und prallte gegen einen Gartenzaun. Seine Geschwindigkeit war dabei so hoch, dass es durch den Aufprall zurück auf die Straße geschleudert wurde.

Weiterstadt Hessen: Unfall mit zwei Autos - Zwei Männer verletzt

Dort stieß das Auto mit dem Pkw eines vorausfahrenden 65 Jahre alten Weiterstädters zusammen. Im Anschluss kam das Fahrzeug wieder von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen weiteren Zaun und eine Straßenlaterne, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Der 65-jährige Autofahrer erlitt einen Schock. Der 69-jährige Unfallverursacher wurde mit Kopfverletzungen ins Klinikum Darmstadt eingeliefert. Er schwebt jedoch nicht in Lebensgefahr.

Weiterstadt Hessen: Auto schleudert bei Unfall durch Straße und rammt zweites Auto

An beiden Autos sowie an den angrenzenden Zäunen und an der Straßenlaterne auf der Rudolf-Diesel-Straße in Weiterstadt entstand laut Polizei ein „erheblicher Sachschaden“.

Im Einsatz waren neben der Polizei auch zwei Rettungsfahrzeuge und drei Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr Weiterstadt. Die genaue Unfallursache wird noch durch das 3. Polizeirevier ermittelt, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Weiterstadt Hessen: Unfall auf Rudolf-Diesel-Straße - Auto bleibt auf Dach liegen

Bei einem Brand in der JVA in Weiterstadt ist vor Kurzem ein Häftling schwer verletzt worden. Er wurde mit dem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Während der Löscharbeiten wurden die Häftlinge in anderen Teilen des Geländes untergebracht. Die Kripo ermittelt, wie es zu dem Feuer kommen konnte.



Ebenfalls in Weiterstadt in Südhessen ist bei einem tragischen Unfall ein junger Fahrradfahrer mit einem Lkw zusammengestoßen. Der junge Mann starb noch an der Unfallstelle.



