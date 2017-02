Fremder Mann spricht Kinder an

Darmstadt - In Darmstadt sollen am Donnerstagnachmittag zwei Kinder von einem fremden Mann angesprochen worden sein. Der Unbekannte hat laut Polizei die 7 und 8-Jährigen angesprochen und gefragt, ob sie mit ihn nach Hause gehen wollen. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Zwei Kinder im Alter von 7 und 8 Jahren sind am Donnerstagnachmittag gegen 13 Uhr von einem fremden Mann angesprochen worden sein. Wie die Polizei mitteilt, waren die Kinder auf dem Weg zu einem Hort und standen an einer Ampel im Rhönring, als der Fremde an sie herantrat und sie zu sich nach Hause einlud. Die beiden Jungen reagierten vorbildlich. Sie antworteten nicht und gingen weiter zu ihrem Hort, wo sie sich einem Erzieher anvertrauten. Dieser verständigte umgehend die Polizei. Der Fremde blieb zurück.

Die Kinder beschrieben den Unbekannten als circa 1,80 Meter groß, dünn und zwischen 40 und 50 Jahren alt. Er hatte schwarze Haare, die an den Seiten rasiert waren und trug einen Bart. Er war mit einer dunklen Jacke, schwarzer Hose und Wanderstiefeln bekleidet. Weiterhin ist den Kindern ein dunkler Zeigefinger aufgefallen. Ob ein im Rahmen der sofortigen Fahndung angetroffener Mann als möglicher Kinderansprecher in Betracht kommt, wird noch ermittelt. Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall an der Ampel beobachtet haben oder Hinweise zu dem beschriebenen Mann geben können, Telefon: 06151/969-0. (ror)