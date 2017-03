81-Jährige wurde in Wohnung erstochen

Dieburg - Die in Dieburg tot in ihrer Wohnung gefundene 81-Jährige ist erstochen worden. Nun ermittelt die Polizei und sucht dringend Zeugen.

Die Obduktion der Seniorin am Samstag habe diesen Anfangsverdacht erhärtet, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft in Darmstadt, Robert Hartmann, heute. Der Körper der 81-Jährigen wies mehrere Schnittverletzungen auf, die zum gewaltsamen Tod geführt haben. Die Ermittler gehen ebenfalls davon aus, dass sich der Angreifer bei der Tat selbst durch Schnitte verletzt hat. In der Wohnung der Verstorbenen fand die Polizei auch eine grobgliedrige silberfarbene Kette, die nicht zugeordnet werden kann.

Nach bisherigen Erkenntnisse und Auswertungen der Spuren, verstarb die Frau bereits am Freitagnachmittag (24. März). An diesem Tag soll nach Zeugenaussagen ein Pflegedienst im Haus der Verstorbenen gewesen sein. Der Schwiegersohn hatte die Leiche der allein lebenden Frau am Samstag in ihrer Wohnung entdeckt. Zum Tathergang und Tatzeitpunkt wollte Hartmann zunächst keine Angaben machen. Die Polizei hatten nach dem Leichenfund unter anderem einen Hubschrauber und Personenspürhunde im Einsatz. Zwei Straßen um den Fundort waren abgesperrt worden.

Das Polizeipräsidium Südhessen hat eine Sonderkommission namens „Erle“ eingerichtet. Sämtliche Hinweise werden unter der Rufnummer 06151/969-0 oder unter dem Hinweistelefon, welches ab sofort und rund um die Uhr geschaltet ist, entgegengenommen. Die Rufnummer lautet: 06151/969-4101. Es werden vor allem Zeugen gesucht, die am letzten Freitag verdächtige Personen und Fahrzeuge im Bereich des Erlenwegs, Buchenwegs und rund um den Wolfgangsee bemerkt haben. (dr/dpa)

Quelle: op-online.de