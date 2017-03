Bürgermeisterwahl: Frank Haus privat 

Dieburg - Der größte Teil des Wahlkampfs zur Dieburger Bürgermeisterwahl am 12. März fiel diesmal in die heiße Zeit der Fastnachtskampagne. Von Jens Dörr

Für Frank Haus war das gleich doppelt intensiv: Der 42-Jährige, der nach seinem Austritt aus der CDU seinen Hut als unabhängiger Kandidat in den Ring geworfen hat, setzte in dieser Phase schließlich nicht nur diverse Hebel in Bewegung, um die Dieburger Wähler von sich zu überzeugen. Die Narretei ließ sich das Mitglied der Fastnachtsgruppe Krotzequetscher trotz aller Wahlkampf-Strapazen auch in diesem Jahr nicht nehmen. Am Fastnachtssamstag machte er abends Dienst in der Krotzequetscher-Äla-Kneipe, dem legendären „Safter“. Dienstags lief er mit seiner Familie beim Umzug mit. „Meine Tochter Paula wurde kürzlich in die Kolpingsfamilie aufgenommen“, sagt Haus zudem. Das hieß für ihn konket: An Altweiberfastnacht, als die „Don-Camillo-Bar“ im Pater-Delp-Haus in diesem Jahr erstmals auch an diesem Tag geöffnet hatte, schenkte Haus ebenfalls Hütchen, Piffchen und Co. aus.