Fair kaufen und handeln: Zehn Jahre Weltladen in Dieburg

Der Weltladen und der Eine-Welt-Verein werden zehn Jahre alt. Das Jahr über gibt es viele Veranstaltungen. Besonders junge Menschen sind eingeladen, Ideen in die Vereinsarbeit einzubringen.

Dieburg – Einen runden Geburtstag feiern 2020 sowohl der Weltladen Dieburg als auch der dazugehörige Eine-Welt-Verein. Dafür planen die Ehrenamtlichen zahlreiche Aktionen für Dieburger Bürger, ihre Mitglieder sowie für alle Interessierten der Region.

Bereits zum Jahresbeginn gibt es vom 13. bis 30. Januar eine Ausstellung zur Agenda 2030 im Foyer des Rathauses, die gemeinsam mit der Stadt Dieburg vorbereitet wurde. Die Präsentation klärt zum Beispiel über die „17 Ziele für nachhaltige Entwicklung“ auf, auch bekannt unter dem englischen Begriff „Sustainable Development Goals“ (SDGs). Das sind politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen (UN), die weltweit zur Gestaltung einer nachhaltigen Entwicklung auf ökonomischer, sozialer und ökologischer Ebene dienen sollen. Diese Ziele traten bereits im September 2015 mit einer Laufzeit bis 2030 in Kraft, daher auch der Name „Agenda 2030“. Die Ausstellung kürzt sich ebenfalls SDG ab; das Kürzel steht für Solidarität, Demokratie, Gerechtigkeit.

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Dieburg hat durch sich einen einstimmigen Beschluss im Januar 2016 dafür entschieden, dem Club der „Agenda 2030“- Kommunen beizutreten und damit ihre Bereitschaft erklärt, sich für die Ziele der Agenda 2030 aktiv zu engagieren. Dennoch kennt sie längst nicht jeder. Die Ausstellung soll deshalb kleinen und großen Besucherinnen und Besuchern den Wert der Ziele veranschaulichen. Die Eröffnung der Ausstellung ist am Dienstag, 14. Januar, 16 Uhr, mit Bürgermeister Frank Haus im Rathaus.

„Dieburg fairändern“: Programm-Vorschau

Die Ausstellung ist nur die erste in einer Reihe von Veranstaltungen, die über das gesamte Jahr verteilt sind. Die Hoffnung ist, das Bewusstsein für fair gehandelte Waren weiter zu schärfen. Diesbezüglich liegt der Vorstandsvorsitzenden Gertrud Meyer-Sauerwein besonders die Bildungsarbeit am Herzen: „Wir möchten zeigen, dass jeder etwas tun kann. Mit unserem Motto ,Dieburg fairändern‘ wollen wir Mut machen. Unsere Kampagnen und Aktionen sollen zum einen neue Mitglieder ansprechen und zum anderen bei allen Interesse wecken, über Nachhaltigkeit und Fairness nachzudenken. Gerade wenn man an die Lieferketten von Produkten denkt, gibt es noch viel zu tun.“

Weiter geht es von Januar bis November mit Veranstaltungen wie zum Beispiel einem Vortrag zum Weltgebetstag 2020, die Jubiläumsfeier des Eine-Welt-Vereins Dieburg, einer Radtour zu nachhaltigen Orten in der Umgebung, einer Multimediashow von Lob Olmo mit dem Titel „Die Weltreise“ und dem Geburtstag des Weltladens. Diese und weitere Aktionen werden rechtzeitig in der Presse, auf der Eine-Welt-Homepage sowie den Social-Media-Kanälen des Vereins bekannt gegeben.

Mitmachen und aktiv werden

Der Verein möchte besonders auch junge Menschen einladen, Ideen in die Vereinsarbeit einzubringen. Mehr Informationen und Kontaktdaten finden Interessenten zum Beispiel auf der Homepage, auf Facebook oder Instagram.

st

Informationen

weltladen-dieburg.de

Die Ausstellung läuft vom Montag, 13., bis Donnerstag, 30. Januar, Foyer Rathaus. Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi. 8 bis 12, 14 bis 15.30 Uhr; Do. 8 bis 12, 14 bis 17.30 Uhr; Fr. 8 bis 11.30 Uhr.