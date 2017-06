Unter Alkohol Auto in den Bach gefahren

Dieburg - Einer Streife der Polizeistation Dieburg fiel in der Nacht zum Sonntag um kurz nach Mitternacht ein Auto auf, dessen Fahrer sich offensichtlich vor der herrannahenden Streife verstecken wollte.

Hierzu bog er von der Groß-Zimmerner Straße in den Schlossgartenweg ab und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit geradewegs in den am Ende der Sackgasse entlangfließenden Stillgraben. Das Fahrzeug überschlug sich mehrmals und blieb auf dem Dach in dem etwa ein Meter tiefen Gewässer liegen.

Der 21-jährige Fahrer aus Groß-Zimmern konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und kam der Streife völlig durchnäßt entgegen. Schnell stellten die Beamten fest, daß der Fahrer unter Alkoholeinfluß stand und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Ziemlich kleinlaut gab er noch an, dass er sich den Wagen ohne Wissen der Halterin für eine Spritztour „geliehen“ hatte.

Von der Feuerwehr Dieburg wurde auf dem Bach eine Ölsperre errichtet und die Unfallstelle ausgeleuchtet. Das Fahrzeug, an dem ein Totalschaden entstand, wurde von einem Abschleppunternehmen geborgen. Der leicht verletzte Fahrer wurde zur ambulanten Versorgung in das Krankenhaus nach Groß-Umstand gebracht. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, unbefugtem Gebrauch eines Kraftfahrzeugs, Straßenverkehrsgefährdung und Fahren unter Alkoholeinfluss. (tm)

Quelle: op-online.de