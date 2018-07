Darth Vader verteilt Ballons

Dieburg - Die „German Garrison“ – der deutsche Ableger des weltweit größten „Star-Wars“-Kostümklubs „501st Legion“ – traf sich zur Hochzeit der Tochter eines Mitgliedes vor dem Dieburger Rathaus – die Zuschauer, allen voran die Kinder, freute es. Von Jens Dörr

Darth Vader ist normalerweise alles andere als ein Sympathieträger. Schließlich wechselt der einstige Jedi-Ritter im Verlauf des zum Filmkult gewordenen „Star Wars“-Epos auf die dunkle Seite der Macht und trägt nach einem verlorenen Kampf mit seinem Ex-Ausbilder Obi-Wan Kenobi und schwersten Verletzungen eine furchterregende schwarze Rüstung. Am Samstagvormittag vor dem Dieburger Rathaus gab sich die rechte Hand des Imperators freilich lammfromm: Als Teil einer definitiv außergewöhnlichen Hochzeitsgesellschaft verteilte er „Star Wars“-Luftballons an Kinder.

Nicht nur von ihnen waren nach der Ankündigung dieser besonderen Hochzeit in unserer Zeitung einige gekommen. Auch Dutzende Erwachsene ohne Kids im Schlepptau hielten gegen 10.30 Uhr inne: Da machten sich ein Dutzend Darsteller in „Star Wars“-Kostümen bereit, um für das Hochzeitspaar Spalier zu stehen. Was seinen speziellen Grund hatte.

Denn Michael Breunig, Vater von Braut Sophia Breunig (die jetzt den Familiennamen Korn von ihrem frisch gebackenen Ehemann, ebenfalls ein Michael, trägt), ist ein großer Fan der Sternenkrieger und in der Fanszene gut vernetzt. Die brachte vor mehr als 20 Jahren die „501st Legion“ hervor, den weltweit größten „Star Wars“-Kostümklub mit eigenen Angaben zufolge mehr als 10 000 aktiven Mitgliedern. Seit dem Jahr 2000 existiert zudem der deutsche Ableger, die „German Garrison“. Aus ihrer Reihe stammten die zwölf Personen, die sich am Samstag in die Schale diverser „Star Wars“-Protagonisten, darunter auch Jedi-Krieger, geschmissen hatten.

Sophia Breunig, die aus der Klosterstraße stammt und damit nur wenige Schritte bis zur Trauung im Rathaus gehen musste, war wie ihr Partner sichtlich gerührt von der Aktion und musste sich die Tränen abtupfen. Passende Musik aus „Star Wars“ rundete den Auftritt ab. Der war ein bisschen auch Promotion in eigener „German Garrison“-Sache. Deren Mitglieder tragen beispielsweise bei Paraden und in Freizeitparks zur Unterhaltung nicht nur der eingefleischten Fans von Luke Skywalker, Darth Vader und Co. bei, sondern engagieren sich mitunter auch gesellschaftlich mit Wohltätigkeitsaktionen. In Dieburg waren sie am Samstagvormittag der Hingucker schlechthin. Dass die Tür zum Trauungssaal erst kurz vor knapp geöffnet wurde und die ohnehin präsente Nervosität des Brautvaters noch zusätzlich steigerte, konnte aber auch der einflussreichste Filmbösewicht nicht ändern.