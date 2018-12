Gartenhütte in Dieburg steht in Flammen

Keine Verletzten

Dieburg – In Dieburg hat am Montagmorgen gegen 3.15 Uhr eine Gartenlaube in Flammen gestanden. Der 81-jährige Eigentümer versuchte vergeblich, den Brand selbst zu löschen, als die Feuerwehr eintraf.