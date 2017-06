Hilfe für die junge Milena

+ Milena Sauerwein Foto: p

Doch die Beschwerden halten an. Nicole Herr drängt auf eine Überweisung zum Neurologen. Der empfiehlt eine Kernspintomographie – und die bringt Klarheit: Die Dieburgerin ist an einem Hirntumor erkrankt; wie sich herausstellt, an einem Medulloblastom. Das ist ein embryonaler Tumor des Kleinhirns, der vor allem im Kindesalter auftritt und als äußerst bösartig klassifiziert ist.

Festgestellt wurde die Erkrankung Mitte Dezember 2016. Am 17. Januar wurde die Goetheschülerin in Tübingen operiert. Vier bis sechs Stunden waren angesetzt – es wurden 14. „Der Arzt hat das ganze betroffene Gewebe entfernt, doch die Gefahr besteht, dass der Krebs zurückkommt“, sagt Nicole Herr.