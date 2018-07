Seit zehn Jahren gibt es den „Dieburger Wert“ als Zahlungsmittel

Dieburg - Fast alle Mitgliedsunternehmen des Gewerbevereins erkennen den „Dieburger Wert“ als Zahlungsmittel an. Diese Art von Gutschein feiert nun Zehnjähriges. Von Jens Dörr

Es ist rund ein Jahrzehnt her, dass Fritz Hermes Vorsitzender des Dieburger Gewerbevereins war. Eine Idee des Inhabers des „Silberhauses“ am Fastnachtsbrunnen hat seine zweijährige Amtszeit allerdings schon lange überdauert – und feiert 2018 Jubiläum: Der „Dieburger Wert“ wird zehn Jahre alt. Seit seiner Einführung 2008 erkennen ihn fast alle Mitgliedsunternehmen des Dieburger Gewerbevereins als Zahlungsmittel an. „Schon 2007 gab es die Idee, eine Art Silbertaler für Dieburg einzuführen“, blickt Hermes in diesen Tagen zurück. „Das System, das wir uns im Gewerbeverein damals vorgestellt haben, hat sich aber als zu kompliziert erwiesen.“ Also kam man auf eine Alternative: „Wir haben uns gesagt, lasst uns doch eine Art Gutschein machen.“ Was die Geburtsstunde des „Dieburger Werts“ als lokales, flexibles Zahlungsmittel und natürlich auch Instrument der Kundenbindung insbesondere der Dieburger Einzelhändler gedacht war. „Uns war dabei wichtig, dass es keine lokale Währung sein soll, wie sie andernorts eingeführt wurde“, erinnert sich Hermes. „Bei solch einem Vorhaben hätte uns auch das Land Hessen auf die Finger geklopft.“

Im Kreieren eines Gutscheins, der in praktisch allen der rund 200 Mitgliedsunternehmen des Dieburger Gewerbevereins eingelöst werden kann, war man damals aber frei. Und so ging der „Dieburger Wert“ zu Beträgen von 5, 10, 20 und 50 Euro in den Druck. Von Anfang an sei das angenommen worden, sagt Hermes: „Im ersten Jahr haben wir schon 3 000 Gutscheine unter die Kundschaft gebracht.“ Die erwarb den „Dieburger Wert“ meist als Geschenk für andere – die dann einerseits eine große Freiheit besaßen, wie sie die Art „Scheck“ ausgeben wollten, ihn andererseits aber automatisch im Dieburger Handel oder auch bei Dienstleistern ausgaben.

In den Jahren danach schaffte der Gewerbeverein den „Dieburger Wert“ zu 50 Euro ab und beschränkte sich auf die Werte 5, 10 und 20 Euro. Die Nachfrage nach dem fälschungssicheren Zahlungsmittel sei ungebrochen: „Auch einige Vereine erwerben ihn regelmäßig, wenn sie verdienten Mitglieder ein Präsent machen möchten“, so Hermes. Der „Dieburger Wert“ geht auf diese Weise alljährlich wohl für mehrere zehntausend Euro über die Ladentheke.

Für die teilnehmenden Geschäfte bedeutet dies einen kleinen Mehraufwand: Wer einen „Dieburger Wert“ für ein Produkt oder eine Dienstleistung einnimmt („Man kann auch den Steuerberater davon bezahlen oder ihn in der Gastronomie einsetzen“), gibt ihn anschließend bei Gewerbevereins-Rechnerin Theresa Ostner ab und bekommt den entsprechenden Geldbetrag überwiesen.

Ausgabestellen für die durchnummerierten Gutscheine, auf denen auch die teilnehmenden Geschäfte zu lesen sind, sind aktuell das Silberhaus, die Sparkasse, die Volksbank, das Herrenmode-Geschäft Select, Elektro Glober und die Tankstelle Kistner. Auch ein Jahrzehnt nach der Einführung erfüllt der „Dieburger Wert“ in den hiesigen Geschäften viele Wünsche. Alles kann man damit aber nicht bezahlen: In der Anfangsphase scheiterte ein Parksünder damit, sein Knöllchen bei der Stadt mit dem „Dieburger Wert“ zu begleichen.