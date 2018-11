Kommt ein schneller Ersatz für Lajos-Markt in Dieburg?

Dieburg - In zwei bis drei Jahren will Kaufmann Franz Lajos den „Nah und gut“-Markt an der Waldstraße schließen. Von Jens Dörr

Da sich für diesen Standort ob seiner beschränkten Größe kein Nachfolger abzeichnet, würde Dieburgs wachsender Westen wahrscheinlich ab 2021 ohne Lebensmittel-Geschäft dastehen. Doch es gibt Ideen für Alternativen.

Gibt es im Westen der Stadt einen Markt? Projektentwickler Peter Kolb hat der Stadt seine Zusammenarbeit angeboten und einen Vorschlag gemacht: Er regt einen neuen Komplex an der Darmstädter Straße an, der aus einem Edeka-Markt sowie Büros für das Dieburger Finanzamt bestehen könnte.

+ So könnte ein erster Schritt der Westerweiterung Dieburgs nach der Idee von Projektentwickler Peter Kolb aussehen: Links im Bild befindet sich die Darmstädter Straße (außerhalb Dieburgs L3094), die zur Zufahrt ins neue Gebiet hier schon mal einen Kreisel erhalten hat. Direkt an der Landesstraße läge der Komplex mit Edeka-Markt und Finanzamt, der zugleich lärmmindernd für mögliche neue Wohngebiete weiter südlich (auf der Visualisierung rechts) wirken könnte. Zwischen Markt und den Häusern rechts verläuft die gedachte Verlängerung der Dessauer Straße und noch etwas weiter rechts die gedachte Verlängerung der Schweriner Straße. - Visualisierung: Architekturbüro Hiltrop, Dieburg Franz Lajos hatte sich, wie berichtet, zwar dahingehend geäußert, dass er nicht davon überzeugt sei, dass sich ein neuer Edeka-Markt in dem Gebiet zwischen der Nebenstrecke nach Darmstadt und der gedachten Verlängerung der Dessauer Straße (siehe auch Visualisierung) wirtschaftlich betreiben lasse. Kaufmann Erich Kampmann, der bereits den Edeka-Markt in der Groß-Umstädter Straße betreibt, sieht das offenbar anders: Er hat der Stadt sein Interesse an einem Markt im Westen signalisiert.

Der würde nach ersten Planungen auf einer Fläche von 9 000 Quadratmetern (inklusive Außenanlage und Parkplätzen) entstehen und hätte etwa eine Verkaufsfläche von 1 200 Quadratmetern. Somit hätte ein neuer Edeka-Markt im Westen etwa die Größenordnung des Markts in der Groß-Umstädter Straße. Zudem sucht das am Standort Dieburg wachsende Finanzamt – als Ergänzung zu seinem aus den Nähten platzenden Hauptsitz an der Marienstraße – mindestens weitere 1 300 Quadratmeter Bürofläche. Ersten Planungen zufolge würden diese Büros teilweise dem neuen Edeka-Markt aufgesetzt und zudem in einem dreigeschossigen Anbau an der Ostseite des Markts untergebracht werden.

Ein solches Projekt wäre im Falle einer politischen Mehrheit unter Dieburgs Stadtverordneten eine Art erste, vorgezogene Teilentwicklung des Dieburger Westens. Dessen Gesamtentwicklung mit rund zehn Hektar im Süden (Limbachsruhe, Verlängerung der Aubergenviller Allee) und 17 Hektar im Norden (Frongrundsweg, zwischen Hassia-Gelände und Darmstädter Straße/L3094) ist vom derzeit vorbereiteten städtebaulichen Wettbewerb über die politische Debatte und die Realisierung ein mächtiges Vorhaben, das Dieburg bis mindestens Mitte des nächsten Jahrzehnts beschäftigen dürfte. Eine Umsetzung des Komplexes für Edeka und Finanzamt könnte hingegen in zwei bis drei Jahren stattfinden – und damit nahtlos Ersatz für den dann schließenden Nahversorger in der Waldstraße schaffen.

Freilich wäre bis dahin noch einiges zu tun. Bei der Aufstellung des Bebauungsplans könnte einerseits das Biotop in diesem Bereich eine Rolle spielen – vom nahen Wolfgangsee und seinem Nachbartümpel wandern beispielsweise Frösche Richtung Norden. Auch müsste, um einer Konfrontation mit dem Regierungspräsidium vorzubeugen, nach der Erstellung des B-Plans ein Geländetausch und eine Aktualisierung im Flächennutzungsplan vorgenommen werden.

Zwischen der derzeitigen Feldrand-Bebauung in der Dessauer Straße und dem neuen Gebäude für Edeka und Finanzamt würde dann eine Wiese einen Puffer bilden. Das Gebäude läge westlich des Puffers dann die geforderten 400 Meter Luftlinie von der Höchstspannungsleitung, die durch Dieburgs Westen verläuft, entfernt. Das Regierungspräsidium pocht bei neuen Baugebieten auf diesen Mindestabstand. Hintergrund ist vor allem, rund um die bestehenden Leitungen genug Platz für einen eventuellen späteren Trassenausbau zu reservieren.

Die Idee der zeitnahen Entwicklung des Geschäftsgebäudes auf dem in Privatbesitz befindlichen Grund – sowie in der Folge etwas südlich davon zusätzlich womöglich ein erster Abschnitt der Wohnbebauung – präsentierte Peter Kolb am Donnerstagabend auch im Ausschuss für Infrastruktur und Umwelt des Dieburger Stadtparlaments.

In diesem Ausschuss, der am Donnerstag noch keine Beschlussempfehlung für die Stadtverordneten-Versammlung formulierte, soll das Vorhaben erst einmal weiter beraten werden.

Quelle: op-online.de