Neues Hallenbad in Dieburg verzögert sich

Mit Blick auf eine längere Gnadenfrist für das derzeitige Trainingsbad am Campus befindet sich der WSV Dieburg in einer schlechten Verhandlungsposition. Auf dem Areal will die ARGE Campus ab 2020 sechs Einfamilienhäuser entwickeln.

Dieburg - Nach den bisherigen Absprachen darf der Wassersportverein das alte Trainingsbad am Campus nur noch bis Ende 2019 betreiben. Doch der Zeitplan und die Eröffnung 2020 sind nicht mehr zu halten. Von Jens Dörr

Das Vorhaben des Wassersportvereins (WSV) Dieburg, ein neues Hallenbad in der südwestlichen Ecke des derzeitigen Freibadgeländes zu bauen, ist ins Stocken geraten: Weil der rund 200 Mitglieder zählende Verein, der aktuell noch das alte Trainingsbad am Campus betreibt (weiterer Artikel auf dieser Seite), konkrete schriftliche Zusagen vom Kreis Darmstadt-Dieburg und vom Land Hessen vermisst, hängt man dem Zeitplan hinterher. WSV-Vorsitzender Klaus Schulte stellt nun fest: „Bis Sommer 2020 werden wir das neue Bad nicht mehr fertig kriegen.“

Dann hätte das mit rund 7,3 Millionen Euro veranschlagte Großprojekt nach den bisherigen Vorstellungen des WSV eingeweiht und in Betrieb genommen werden sollen. Denn der Verein steht unter Zeitdruck: Nach allen bisherigen Absprachen darf der Verein das alte Trainingsbad am Campus nur noch bis Ende 2019 betreiben und dort insbesondere Schulklassen und Vereinen eine Möglichkeit zum Schwimmen bieten.

Für die ersten Monate 2020 sollten Übergangslösungen für die wöchentlich 1000 Nutzer gefunden werden, die Monate Mai bis August das Freibad genutzt werden. Im September 2020, so malte sich der WSV den Optimalfall bislang aus, sollte es im neuen Bad (mit Hauptbecken samt sechs 25-Meter-Bahnen plus Lehrbecken) losgehen. Zumal der Verein davon ausgeht, dass er nicht überlebt, wenn er deutlich länger als ein paar Monate ohne Bad und damit ohne sichere Schwimmzeiten für seine Mitglieder und externe Nutzer dasteht.

Genau das droht nun aber. Schulte fordert bei allem bisherigen Zuspruch aus Kranichstein und Wiesbaden: „Es muss jetzt konkret werden.“ Damit meint er die Unterstützung durch den Kreis und das Hessische Ministerium des Innern und für Sport. Beide Seiten, ohne deren Hilfe der kleine Dieburger Verein das riesige Vorhaben nicht umsetzen kann, wollen den WSV zwar unterstützen. So verabschiedete der Kreistag ein Bürgschaftsprogramm, das auch die nötige Aufnahme des WSV-Kredits bei dessen Hausbank, der Sparkasse Dieburg, zum Großteil absichern könnte. Insgesamt muss sich der Verein wohl mit mehr als 4 Millionen Euro verschulden. Der Kreis hat – auch in Person von Landrat Klaus Peter Schellhaas (SPD) – zudem schon mehrmals öffentlich deutlich gemacht, dass der Neubau des Hallenbads in Dieburg bei der Herstellung einer zukunftsfähigen Schwimminfrastruktur im Landkreis eine besondere Bedeutung zukommt.

Das machte der Kreis auch gegenüber dem Land Hessen deutlich, das aus seinem „Swim“-Programm einen Millionenbetrag zum Dieburger Hallenbad beisteuern könnte. Zudem versprach der Kreis grundsätzlich, eine höhere Badmiete als bisher fürs Schulschwimmen entrichten zu wollen, was für den WSV bei der Kalkulation des laufenden Betriebs eine wichtige Rolle spielt.

Schultes Problem bei alldem: Er verspüre zwar den generellen Willen bei Kreis und Land, dem WSV zu helfen, saß auch schon in Wiesbaden mit Schellhaas und Staatssekretär Werner Koch zusammen. „Wir brauchen die Zusagen aber noch konkreter und Schwarz auf Weiß.“

So fehle etwa noch die schriftliche Zusicherung des Kreises als größtem Nutzer des Schulschwimmens, wie viel Euro Nutzungsentgelt genau man denn nun zu zahlen bereit sei. Schellhaas wiederum sagt, das könne man derzeit einfach noch nicht genau beziffern. Man wisse auch noch nicht, wie viele Schüler ab der Öffnung des neuen Bads überhaupt dort schwimmen würden. Man werde seitens des Kreises aber alles für eine gute Auslastung durch das Schulschwimmen tun. Momentan sei man aber „in Warteposition“, so Schellhaas. „Was es jetzt braucht, ist eine Planung. Eine, die auch noch mal die Kosten konkretisiert.“

Für den WSV ist Schulte hingegen der Ansicht, der Verein habe „erstmal alles geliefert und alles getan“. Für die Nummer sicher brauche man nun klare Zusagen wie jene, die die Stadt Dieburg schon im Juni geliefert hat: Damals spendierten die Stadtverordneten dem WSV das 2000 Quadratmeter große städtische Grundstück über einen 40-jährigen Erbpacht-Vertrag zum Nulltarif (Pachtzins pro Jahr: ein Euro). Auch bezahlt die Stadt Erschließung und Außenanlage und überlässt dem WSV aus städtischen Brunnen kostenlos das Wasser fürs Bad. Gesamter Gegenwert nach jetzigem Stand: 430.000 Euro.

Ansonsten jedoch wartet derzeit die eine Seite auf die andere. Klaus Schulte skizziert noch einmal, wie genau sich das Projekt aus seiner Sicht weiterentwickeln müsste: Erst müssten die konkreten schriftlichen Zusagen von Kreis und Land her, dann (mit der aktualisierten Kalkulation in der Hand) könne man den Kreditvertrag mit der Sparkasse schließen, danach die Architektenleistung ausschreiben. „Dafür brauchen wir ja bereits Geld“, so Schulte.

Anschließend könnte man die Baugenehmigung beantragen und sich auch noch entscheiden, ob ein Generalunternehmer das Hallenbad bauen soll oder ob man die Gewerke einzeln ausschreiben will. All das hat sich bereits verzögert. Schulte: „Wir hatten darauf gehofft, bis Ende 2019 die Baugenehmigung zu erhalten und spätestens Anfang 2020 mit dem Bau zu beginnen. Die Genehmigung liegt aber noch in weiter Ferne. Den Zeitplan noch zu halten, ist unrealistisch.“

