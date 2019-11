Lernen Sie in einem dreistündigen Intensiv-Seminar alles rund um die Selbstverteidigung für Frauen. Alle wichtigen Informationen zum Crashkurs finden Sie hier...

Selbstverteidigung für Frauen, 3 Stunden Crash-Kurse am Wochenende 16.11.2019 von 14 bis 17 Uhr

Sie wollen sich sicherer fühlen?

In Ihrer Stadt, am Abend, am Arbeitsplatz oder wo auch immer?

In 3 Stunden an einem Wochenende werden wir Sie selbstbewusster machen – mit unserer Selbstverteidigung für Frauen.

Jede Frau kennt alltägliche Situationen, in denen sie sich unbehaglich fühlt oder auch bedroht – Situationen, in denen es schwer ist, die Grenze für sich zu definieren und dann auch zu setzen. Wir helfen Ihnen mit unseren praktischen Seminar und Aufmerksamkeitstraining, Ihrem Bauchgefühl zu folgen und richtig zu reagieren.

Es wird Ihnen nach dem Kurs leichter fallen, klar und deutlich das richtige Signal zu setzen, sei es durch Mimik, Ihre Worte oder entschlossenes Handeln. Hierbei geht nicht nur um körperliche Übergriffe, sondern auch um verbale Anspielungen und „versehentliche“ Berührungen. In vielen Fällen laufen die Begegnungen nach dem gleichen Schema ab. Unser Kurs gibt Ihnen Antworten, wie Sie Ihren Gefahrenradar schärfen und dadurch geplante Angriffe im Keim ersticken. Ausgearbeitet wurden unsere realitätsnah gehaltenen Seminare für Selbstverteidigung nach den neuesten Erkenntnissen des WingTsun, Polizeiarbeit und Psychologie.

KURSBESCHREIBUNG : (Crash-Kurs) Basis-Modul für nur 59,00 EUR

Grenzüberschreitungen erkennen und Grenzen setzen

Frühwarnsystem für heikle Situation entwickeln (Bauchgefühl)

Veränderung des Selbstbildes von schwach zu stark

Lösen von Denkblockaden

Demonstration der eigenen physischen Stärke

Abbau von Schlaghemmung

Wirkungsvolle Selbstverteidigung, die auch unter Stress im Ernstfall funktioniert

für Teilnehmerinnen ab 15 Jahren

Unsere Kurse haben mindestens 8 und höchstens 16 Teilnehmerinnen. Sollte die Mindesteilnehmerzahl nicht erreicht werden, wird ein Ersatztermin angeboten. Um zu verhindern, dass ein Kurs abgesagt werden muss, der bei rechtzeitiger Buchung der Interessenten zustande gekommen wäre, bitten wir Sie auch, in Ihrem eigenen Interesse, sich rechtzeitig anzumelden.

