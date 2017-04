Traditionsfest geht in die Verlängerung

Dieburg - Das traditionelle Wendelinusfest des Odenwaldklubs (OWK) Dieburg findet in diesem Jahr am Wochenende 29. /30 April und am 1. Mai statt. Wegen des Maifeiertags wird der Montag miteinbezogen, wie der OWK mitteilt.

Das Programm ist prall gefüllt. Neben dem eigentlichen Festbetrieb auf dem Parkplatz zwischen Kapuzinerkloster und Wendelinus-Kapelle ab Samstag um 15 Uhr mit Biergarten und Leckerem aus der Festzeltküche steht der Inliner-Lauf „Skate4you“ am Samstag um 16 Uhr an. Am Abend dann treten „Gernot un soi Buwe“ auf.

Am Sonntag beginnt der Festbetrieb um 11.30 Uhr. Zudem ist am Sonntag und am Montag der nach dem Sonnengesang des Heiligen Franziskus gestaltete Klostergarten geöffnet. Der Kellersche Männergesangverein und der Frauenchor Dieburg treten auf. Für Kinder gibt es eine Hüpfburg und Schminken. Ab 18 Uhr am Sonntag spielt das Duo Ingo Schmidt – Frontmann von „Paddy goes to Holyhead“ – und Ingo Gerlach Irish Folk. (re)

Bilder

Rubriklistenbild: © dpa