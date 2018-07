Bereits vier Radler gestürzt

Dieburg - Was gut gemeint ist, führt am „Spieß-Kreisel“ zu Unfällen: Allein seit Mai stürzten am Bordstein am Zebrastreifen-Überweg zwischen Aral-Tankstelle und dem Friseursalon „haarstyle Nesrin“ bereits mindestens vier Radfahrer. Zweimal kam der Rettungswagen. Von Jens Dörr

Formal aber lässt sich die Stadt nichts zuschulden kommen. Dennoch sorgt der Verkehrsknotenpunkt, der nach seiner Vergangenheit als Kreuzung mit Ampeln 2017 zum Kreisel wurde, für Gesprächsstoff.

„So kann es nicht weitergehen“, findet Atakan Duman. Er betreibt den Salon „haarstyle Nesrin“, bei dem gerade in den jetzigen Sommermonaten die Eingangstür offensteht. So nimmt Duman sofort wahr, wenn es wieder passiert ist: „Seit Mai schreibe ich mit Datum und Uhrzeit genau auf, wenn vor meinem Laden wieder ein Radfahrer gestürzt ist.“ Natürlich erst, nachdem der Friseur zur Hilfe geeilt ist. „Seit Beginn meiner Aufzeichnungen, die ich während meiner Öffnungszeiten führe, ist es schon viermal passiert. In zwei Fällen waren die Verletzungen so schlimm, dass ich den Rettungswagen gerufen habe. Einmal handelte es sich um ein Mädchen, das andere Mal um einen alten Mann.“

Wer den „Spieß-Kreisel“ – egal in welche Richtung – verlässt, fährt über den Zebrastreifen, der die Querungshilfe für die Fußgänger darstellt. Duman bekommt nur mit, was vor seinem Salon geschieht, kann also nicht beurteilen, ob auf den drei anderen Seiten des Kreisels ebenfalls Radfahrer gestürzt sind.

+ Vor dem Friseursalon „haarstyle Nesrin“ befindet sich (vorn rechts) der Zebrastreifen mit dem Bordstein, der auf jeweils zwei Metern Länge null Zentimeter beziehungsweise sechs Zentimeter hoch ist. Erst wenige Meter weiter gen Innenstadt beginnt der rote Streifen für die Radfahrer (links), erst dort darf man auffahren. © Dörr Nach seinen Beobachtungen und den Schilderungen der Gestürzten kam es in der Regel wie folgt zu den Unfällen: Der Radfahrer fuhr aus dem „Spieß-Kreisel“ heraus gen Innenstadt, wollte bereits auf Höhe des Zebrastreifens rechts auf den Gehweg wechseln. Allerdings ist der Bordstein auf der vier Meter Zebrastreifen-Breite nur zur Hälfte auf null Zentimeter abgesenkt. Zwei der vier Meter sind sechs Zentimeter hoch. Wer das nicht bemerkt und an dieser erhöhten Stelle im ungünstigen Winkel und mit zu viel oder vor allem zu wenig Schwung nach rechts schwenkt, kann am Bordstein entlang schlingern, außer Balance geraten und im schlimmsten Fall zu Sturz kommen.

Keine Rolle habe es laut Atakan bei den Stürzen bislang meist gespielt, dass Radler von der Aral-Tankstellen-Seite aus über den Zebrastreifen gefahren und dann beim frontalen Auffahren auf den Gehweg zu Fall gekommen seien. Auf jeden Fall habe er die Stadt darüber informiert, was er in den vergangenen Wochen so häufig miterlebt habe. „Denn es könnte ja noch schlimmer kommen, wenn direkt hinter dem gestürzten Radfahrer ein Auto fährt. Das war bisher zum Glück noch nicht so.“ Die Stadt sei auch vor Ort gewesen, habe bis heute aber alles beim Alten gelassen.

Das bestätigt Jens Roggenbuck von der Dieburger Bauverwaltung. „Als wir den Hinweis auf einen möglichen Unfallschwerpunkt erhalten haben, haben wir uns das vor Ort angeschaut.“ Seitens der Polizei sei man darauf bislang nicht hingewiesen worden, da die Unfallopfer ihre Stürze dort offenbar nicht meldeten. Womöglich auch, weil sie sich nicht gemäß den Verkehrsregeln verhielten.

Roggenbuck erläutert: „Über den Zebrastreifen darf man mit dem Rad nicht fahren, sondern muss es schieben. Und hinter dem Bordstein befindet sich lediglich ein Gehweg, auf dem nur Kinder bis zwölf Jahre fahren dürfen. Alle älteren Radfahrer haben da nichts verloren. Wenn sie Richtung Innenstadt wollen, müssen sie stattdessen erst einige Meter weiter auf den roten und beschilderten Fahrradstreifen auffahren.“ Auf die Einmündung auf den Fahrradstreifen neben der Gehweghälfte weist zudem ein in Weiß aufgemaltes Fahrrad auf der Straße hin.

Dass der Bordstein an den Zebrastreifen auf jeweils zwei Metern Länge null Zentimeter beziehungsweise sechs Zentimeter hoch ist, hat mit der Barrierefreiheit zu tun: Über die null Zentimeter fahren etwa Rollstuhlfahrer problemlos auf den Gehweg auf. Die sechs Zentimeter sind für Sehbehinderte, die einen Stock benutzen, eine Orientierungshilfe. „An Kreiseln können diese Menschen nicht so gut wie an Kreuzungen lokalisieren, woher der Verkehr kommt“, so Roggenbuck.

Fazit: Wer sich strikt an die Verkehrsregeln hält, dem kann als Radfahrer an der beschriebenen Stelle nichts passieren. Wer aber doch mal etwas früher die Straße gen Gehweg verlässt, der kann unglücklich stürzen. „Manche sehen die unterschiedliche Höhe des Bordsteins nicht“, glaubt Friseur Atakan Duman. „Man müsste ihn noch besser markieren, vielleicht durch einen Reflektor.“ Laut Roggenbuck sei derlei nicht geplant: „Der Bordstein ist ja schon weiß und auch nachts gut beleuchtet. Wir hoffen auf die Vernunft der Menschen, mit dem Rad nur dort zu fahren, wo sie es dürfen.“