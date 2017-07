Unfall auf B45: Autofahrer prallt auf Motorrad

Groß-Umstadt/Dieburg - Bei einem Verkehrsunfall auf der B 45 zwischen Dieburg und Groß-Umstadt verletzte sich ein Motorradfahrer am Samstagabend schwer. Zeugenangaben zufolge kam ein 55-jähriger Griesheimer gegen 19.15 Uhr mit seinem Auto aus Richtung Groß-Umstadt und fuhr Richtung Dieburg.

Der Griesheimer kam aus bisher unbekannter Ursache auf gerader Strecke mit seinem Pkw nach links auf die Gegenfahrbahn, wo ihm ein 46-jähriger Groß-Umstädter Motorradfahrer nicht mehr ausweichen konnte. Der Motorradfahrer wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und einige Meter weit in die Böschung geschleudert. Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Griesheimer Pkw-Fahrer blieb unverletzt, seine ebenfalls im Auto sitzende Frau wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass der Griesheimer unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Blutentnahme zur Polizeistation Dieburg gebracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die B45 für die Dauer von etwa 1,5 Stunden voll gesperrt. Eingesetzt waren die Feuerwehr Groß-Umstadt, ein Notarzt, mehrere Rettungswagen sowie drei Streifen der Polizeistation Dieburg Der entstandene Sachschaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. (st)

