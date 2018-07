Besondere Vorsicht im Wald

Dieburg - Die anhaltende Trockenheit führt zu einer zunehmenden Waldbrandgefahr. Das RP in Darmstadt mahnt die Bevölkerung zu besonderer Vorsicht – die gilt auch fürs Grillen im Spießfeld. Von Stefan Scharkopf

Das Hessische Umweltministerium hat gestern für das ganze Bundesland die zweithöchste Waldbrand-Alarmstufe (A – hohe Waldbrandgefahr) ausgerufen. Wie zum Beweis für die derzeit angespannte Situation mussten am Dienstagabend einmal mehr Dieburgs Brandschützer ausrücken. Gegen 20.30 Uhr kam es zu einem Waldbrand etwa 300 Meter vom Naturfreundehaus auf der Moret entfernt. Auf etwa 250 Quadratmetern war ein Bodenfeuer ausgebrochen, das auch auf die Bäume übergegriffen hatte.

Die Einsatzstelle lag mitten im Wald, ergo gab es keine Wasserversorgung. Wie Stadtbrandinspektor Carsten Hammer sagte, wechselten sich ein Tanklöschfahrzeug der Dieburger und eins der Messeler Feuerwehr, die einen Übungsabend hatte und ebenfalls zum Einsatzort geordert wurde, ab. Per Pendelverkehr wurde das Wasser geholt, insgesamt 18 Kubikmeter.

Auf das Feuer aufmerksam wurde ein Radfahrer, der den Brandbekämpfern den genauen Weg quer durch den Wald zur Einsatzstelle zeigte. Der Mann selbst bekam während des Einsatzes Probleme mit dem Kreislauf. Er konnte aber stabilisiert werden und musste nicht ins Krankenhaus, wie es heißt. Laut Polizei hatte der Zeuge zwei junge Mountainbiker im Alter von etwa 14 und 16 Jahren in dem Areal gesehen. Ob die beiden etwas mit dem Feuer zu tun haben, steht aber nicht fest. Wer Hinweise geben kann, möge die Polizei anrufen, Tel.: 06071/96560.

Das Waldbrandrisiko ist groß, und es betrifft besonders die hiesige Region. Während die meisten Gebiete in Hessen – bislang – in der EU-Waldbrandgefahrenklasse „Gering“ eingestuft werden, gilt für die Landkreise Darmstadt-Dieburg, Bergstraße, Groß-Gerau, den Raum Darmstadt, Stadt und Kreis Offenbach, Frankfurt sowie Hochtaunus die Stufe „Mittel“. Gestern löste das Umweltministerium die erste von zwei Alarmstufen für die Forstverwaltung aus. Die Alarmstufe A ist eine Vorstufe zu B. Bei Alarmstufe B herrscht fortgesetzt eine sehr hohe Waldbrandgefahr, die unter anderem die Möglichkeit zur flächendeckenden Sperrung von Grillplätzen, Waldwegen und -arealen beinhaltet.

Carsten Hammer sieht die Dieburger Feuerwehr für einen Einsatz in Feld, Wald und Flur gut gerüstet, abhängig ist das freilich vom Zeitpunkt, an dem der Brand entdeckt wird, und der Größe. Er erinnert an den 10. Juli. Seinerzeit hatten, wie berichtet, gleich an mehreren Stellen die Flammen entlang der Bahnlinie zwischen Dieburg und Stockstadt gelodert – unter anderem bei Harreshausen, Hergershausen und Sickenhofen. Vermutlich durch Funkenflug eines Güterzuges hatten sich entlang des Bahndamms Gräser und Getreidereste der abgeernteten Felder entzündet, rasch waren in Sickenhofen die Flammen an Schallschutzwänden hochgeschossen. 122 Feuerwehrleute waren im Einsatz. „Da kann man sehen, wie schnell sich so ein Brand ausbreitet und welche Dimensionen er annimmt“, so Hammer.

Besondere Aufmerksamkeit muss auch die Bevölkerung walten lassen. Das Regierungspräsidium (RP) Darmstadt als Obere Forstbehörde in Südhessen bittet, folgendes zu beachten: Alles was zu einer Entzündung der ausgetrockneten Waldbestände führen könnte, ist zu unterlassen. Insbesondere offene Feuer und das Wegwerfen glimmender Gegenstände (zum Beispiel Zigaretten) im und am Wald sind verboten. Grillplätze im Wald bzw. in einem Abstand von weniger als 100 Metern zum Tann dürfen nicht mehr genutzt werden. Sollten Brände wahrgenommen werden, müssen diese unverzüglich den Feuerwehren (Notruf 112) und möglichst auch den Forstämtern bekannt gegeben werden. Bei auftretenden Bränden bittet die Obere Forstbehörde beim RP die Menschen, sich von den Feuern möglichst fernzuhalten, um sich selbst oder andere nicht zu gefährden und um Löscheinsätze nicht zu behindern.

Unabhängig von Warnstufen hat die Stadt präventiv vor einigen Tagen verfügt, dass alle, die eine der sechs Grillstationen im Spießfeld angemietet haben, zusammen mit dem nötigen Schlüssel auch Wassereimer und Feuerlöscher in die Hand gedrückt bekommen.