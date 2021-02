Tagesmütter schließen in Eppertshausen die Angebotslücke

Ab März: Kinderbetreuung im Haus Valentin

+ © Dörr In der ehemaligen Gaststätte „Valentin’s“ sollen zwei Tagesmütter ab März zehn Kinder betreuen. © Dörr

In den vergangenen Jahren konnte die Gemeinde nicht allen Eltern im Ort einen Betreuungsplatz für ihre Kinder bieten. Zuletzt betraf dies rund 20 Familien, oft Asylsuchende (wir berichteten mehrfach). Weil die Kitas Sonnenschein und St. Sebastian an der Kapazitätsgrenze sind, die geplante dritte Eppertshäuser Kindertagesstätte frühestens in drei Jahren eröffnen und es auch mit der besonders von der SPD gewünschten Waldkindergarten-Gruppe am Haus Westermann noch dauern wird, muss kurzfristig eine andere Lösung her.