Anstehen für Bewegungsparcours

Eppertshausen - Mit Musik, Spaß und Begeisterung wurde der Balancier- und Kletterparcours an der Mira-Lobe-Schule jetzt offiziell eingeweiht. Von Peter Panknin

Doch damit allein ist es noch nicht genug: Der Pausenhof von Lobe- und benachbarter Stephan-Gruber-Schule bleibt dennoch überwiegend eine Betonwüste.

Was lange währt, wird endlich zumindest etwas besser. Die Gestaltung des Pausenhofes einer Schule ist sicher keine einfache Aufgabe, wollen doch Schulkinder, Elternschaft und Träger der Einrichtung ihre Interessen angemessen gewahrt wissen. Nicht viel anders war es bei der Neugestaltung des Pausenhofes der Mira-Lobe-Schule in Eppertshausen. Überwiegend Pflastersteine dienen als Untergrund für die Kinder der Schule, wenn sie in den Pausen ihrem Bewegungsdrang freien Lauf lassen durften. Früher gab es mal Sträucher und Büsche entlang der Hauswände, zwischen denen man sich verstecken oder Fangen spielen konnte. Die Bepflanzung kam in die Jahre und war nicht mehr standfest und musste deshalb entfernt werden. Eine unansehnliche Matschfläche „zierte“ danach die betonierten Auffahrflächen für Feuerwehr und Rettungskräfte.

In vielen Gesprächen mit den Eltern und den Trägern der Schule wurden Überlegungen angestellt, was getan werden könnte, um die Situation zu verbessern. Der Landkreis, vertreten durch Garten- und Landschaftsbauarchitektin Marisa Cricenti, erstellte schließlich einen Plan, mit dem sich alle zufrieden gestellt sahen. Sandspielkasten, Sitzgelegenheiten sowie Balancier- und Kletterparcours wurden skizziert, aber keine Antwort gab es auf die Frage, wie das Ganze finanziert werden soll. Der Landkreis hat zwar das für die Planumsetzung vorgesehene Gelände vorbereitet, aber für die Ausstattung war kein Geld verfügbar, standen doch Kosten von etwa 10 000 Euro im Raum.

Das Kollegium der Mira-Lobe-Schule gab jedoch nicht auf, und nach und nach kristallisierte sich heraus, dass man mit Unterstützung des Fördervereins für sprach- und hörbeeinträchtigte Kinder dem Ziel ein großes Stück näher kommen konnte. Die Ahmadiyya Gemeinde Eppertshausen führt seit Jahren einen sogenannten „Charity-Walk“ durch, dessen Erlös wohltätigen Zwecken zur Verfügung gestellt wird. So spendeten die Gemeindemitglieder dreimal einen Betrag zur Realisierung des Bauvorhabens im Pausenhof der Schule und die Arbeiten konnten beginnen.

Nun war es soweit, der neue Pausenparcours wurde offiziell eingeweiht. Man versammelte sich bei ungewohnt niedrigen Temperaturen auf dem Hof. Als Gäste waren die Vorsitzenden des Fördervereins, Gabriele Münkel und Erika Hovy, sowie Rafiq Ahmed Butt als Vertreter der Ahmadiyya-Gemeinde unter den Anwesenden, als Schulleiterin Jutta Meier die Kinder befragte, wie ihnen der neugestaltete Schulhof denn gefalle. Die einhellige Meinung war „spitze“. Es wurden aber auch Wünsche geäußert, denn nach Meinung der Kinder wären noch eine Rutsche und eine Schaukel schön.

Mit mächtigem Trommelschlag gaben die Kinder den Auftakt zur Vorführung von „Kunststücken“ an den neuen Kletter- und Balanciereinrichtungen. Danach war die Anlage für alle Kinder freigegeben. Erstaunlich, dass es kein Gedrängel oder Geschubse gab, denn wie selbstverständlich befolgten alle das vom Schülerrat ausgegebene Monatsmotto „wir stellen uns an“, indem eine ordentliche Reihe vor den neuen Geräten gebildet wurde und jeder mal drankam.

