Kunstrasen beim FV Eppertshausen verlegt

Eppertshausen - Der rote Aschenplatz im Sportzentrum ist Geschichte, der grüne Kunstrasen schon großflächig verlegt. Die offizielle Eröffnung ist bereits terminiert. Von Peter Panknin

Es neigt sich dem Ende entgegen, das Projekt „Umbau des Hartplatzes“ im Sportzentrum Eppertshausen. In den Mitgliederversammlungen im März 2017 und im Januar 2018 fielen die notwendigen Entscheidungen, um den „roten Aschenplatz“ in einen modernen Kunstrasenplatz verwandeln zu können. Nachdem die Finanzierung des Bauvorhabens gesichert schien, sollten die erforderlichen Bauarbeiten in der Sommerpause 2018 aufgenommen und so abgeschlossen werden, dass ab August 2018 der Spielbetrieb auf dem neuen Kunstrasenplatz aufgenommen werden könnte.

Doch bekanntlich kam es anders. Der Baugrund erwies sich problematischer als gedacht, denn er speicherte zu viel Wasser, was die Haltbarkeit des neuen Platzes stark gefährdet hätte. Die Gefahr, dass im Winter bei strengem Bodenfrost auch die neu aufgetragenen Kunstrasenplatzschichten Schäden davontragen können, erschien zu hoch. Es musste also nochmals umgeschichtet und mehr Material eingelagert werden.

Durch diese zusätzlichen Maßnahmen zur Bodenverbesserung stiegen die anfangs auf 590.000 Euro geschätzten Baukosten in die Höhe, die Finanzierung musste angepasst werden. Schließlich konnte die Firma Schmitt Mitte Juli mit dem Bau beginnen. Diese Firma ist seit Ende der 1970er Jahre ein fester Begriff unter Deutschlands Sportplatzbauexperten. Sie hat bisher über 1 400 Sportplätze gebaut, saniert oder regeneriert und gibt eine Garantie für die Haltbarkeit des Platzes für 15 Jahre.

Der für die Baumaßnahmen in Eppertshausen zuständige Bauleiter hat seinen Sitz in Frankfurt, während die Zentrale ihren Sitz im brandenburgischen Groß Köris hat. Kaum in Eppertshausen eingetroffen, machten sich die Rasenverleger vor wenigen Tagen sofort ans Werk. Ergebnis: der eigens für den Beginn der Verlegearbeiten verabredeten Pressetermin, zu dem auch Vertreter der Gemeinde und des FVE erschienen waren, zeigte keine Arbeiter, die mit dem Auslegen der gerollten Bahnen des Kunstrasens beschäftigt waren. Der gesamte Platz, der vorher mal rot war, leuchtete nun bereits in der Herbstsonne in frischem Grün.

Auch die beiden Kleinspielfelder waren bereits mit frischem Rasen belegt, der Hauptplatz mit den weißen Linien um Anstoß- und 16-Meter-Räume sowie mit den Spielfeldbegrenzungen versehen. Fleißig waren die Rasenverleger dennoch, galt es doch, die Randfugen zu verkleben, feinen Sand aufzubringen und kleine Restarbeiten zu erledigen.

So steht einem Bauende, das mit der Abnahme des Geländes für Donnerstag, 11. Oktober geplant ist, nichts entgegen. Und der Termin für die offizielle Eröffnung steht auch bereits fest. Bürgermeister Carsten Helfmann und Vereinsvorsitzende Marion König laden für Samstag, 20. Oktober, um 12 Uhr ins Sportzentrum.

