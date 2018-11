Bürgerversammlung in Eppertshausen: Abwasser wird teurer

Eppertshausen - Abwasser wird teurer, die Straßenbeitragssatzung soll bleiben, im Januar wird der Beschluss zur Seniorenwohnanlage im Quartier „Am Abteiwald“ fallen, die 14 Sozialwohnungen an der Mozartstraße werden gebaut und der Haushalt für 2019 umfasst Aufwendungen von 13,3 Millionen Euro, wobei 646.000 Euro als Fehlbetrag aus Rücklagen beglichen werden sollen. Von Thomas Meier

Bürgermeister Carsten Helfmann war bestens vorbereitet, um im kleinen Saal der Bürgerhalle vor gut 30 Zuhörern, die meisten von ihnen aus politischen Lagern und Fraktionen, zu den wichtigsten Vorhaben und Themen der Gemeinde zu referieren. Und er wusste, warum er das für Bürger negativ zu Empfindende an den Anfang stellte, konnte er sich da doch noch kurz fassen. Die Abwassergebühren müssen neu kalkuliert werden, dazu sind die Kommunen gesetzlich verpflichtet. Letzte Berechnungen stammen aus dem Jahr 2012, als die gesplitteten Abwassergebühren eingeführt wurden. Und Steigerungen gab es seitdem bei den Stromkosten, der Klärschlammentsorgung, den Personalkosten und der Kanalsanierung. Dies führte zu Fehlbeträgen in 2017 von rund 138.000 Euro, für dieses Jahr 161.000 Euro. Um wieder in schwarze Zahlen zu kommen, werden die Gebühren für Schmutzwasser von derzeit noch 2,63 Euro pro Kubikmeter auf 2,87 Euro erhöht, Niederschlagswasser steigt von 34 Cent pro Quadratmeter versiegelter Fläche auf 40 Cent.

Weil dies alles abstrakt ist, stellte der Bürgermeister ein Beispiel an: Für einen Zweipersonenhaushalt betrage die Kostensteigerung bei 80.300 Litern Wasserverbrauch und versiegelter Fläche von 200 Quadratmeter 31,27 Euro im Jahr, bei vier Personen und 300 Quadratmetern 56,54 Euro. Das Thema Straßenbeitragssatzung kam auf den Tisch, weil dieses Jahr eine Änderung im Kommunalen Abgabegesetz in Hessen beschlossen wurde. Die Gemeinden können Beiträge von Anliegern einer grundhaft sanierten Straße verlangen, heißt es darin, vormals mussten sie dies.

Helfmann stellte mehrere Möglichkeiten einer Straßenbeitragsabgabe vor, erläuterte die bisherige Praxis in der Anwendung einmaliger Straßenbeitragssatzung in Eppertshausen und schloss nach eingehender Betrachtung und Aufdröselung einzelner Straßenzüge: Nach eingehender Beratung durch einen Rechtsanwalt für Erschließungsrecht habe der Haupt- und Finanzausschuss empfohlen, keine Änderungen an der jetzigen Straßenbeitragssatzung vorzunehmen. Das Baugebiet „Am Abteiwald“ wird seit August erschlossen, 36 Privatgrundstücke und 26 gemeindeeigene (alle verkauft an Eppertshäuser Familien) werden auf gut 11.000 Quadratmetern Land errichtet. Die Seniorenwohnanlage wird dort auf 5 690 Quadratmetern gebaut. Laut Helfmann wurde mit dem Verkauf der Gemeindegrundstücke zu einem Durchschnittspreis von 321 Euro pro Quadratmeter ein Erlös von rund 3,66 Millionen Euro erzielt, womit die Erschließungs- und zukünftigen Pflegemaßnahmen finanziert werden. Hauptkanal und Hausanschlüsse sind bereits verlegt, spätestens im April, wenn der Winter mitspielt auch schon früher, soll die Erschließung fertig sein.

Nicht so flott geht es mit der Seniorenwohnanlage voran, die seit fünf Jahren im politischen Raum diskutiert wird. Sechs Investoren haben sich mittlerweile mit ihren Planungen vorgestellt, sagte Helfmann. Mehrere Pflegeheime hätten Verwaltung und Politiker in der Region besucht. Die Angebote der Investoren reichten vom betreuten Seniorenwohnen bei zwölf bis 50 Wohnungen von 45 bis 80 Quadratmeter über Tagespflege mit zwölf bis 15 Plätzen, Kurzzeitpflege von einem Tag bis sechs Monate bis zu vollstationären Pflegeplätzen in Wohngruppe von zwölf Personen. Auch ein spezielle Demenzangebot werde gemacht. Weitere Möglichkeiten wie Begegnungsstätte, Café (auch öffentlich), Essen und Wohngruppen und mehr stünden offen, seien indes eine Finanzierungsfrage.

Bilder von der Kerb in Eppertshausen Zur Fotostrecke

Helfmann stellte Bilder und Grafiken von großzügigen Einzelzimmern vor. Die Wohnungen sollen zur Miete oder zum Kauf zur Verfügung stehen, wobei ein Mietpreis von zehn bis zwölf Euro angepeilt werde. Mehrere Beratungen und Abstimmungen stünden noch an, zur endgültigen Beschlussfassung wolle man Ende Januar kommen, sagte der Bürgermeister. Hierzu kamen auch Fragen aus dem Publikum, etwa nach dem Baubeginn. Der sei für 2020 anvisiert, beschied Helfmann, bei 18 bis 24 Monaten Bauzeit könne der Einzug dann 2022 sein.

Schon früher bezugsfertig sein sollte das Projekt „Bezahlbarer Wohnraum“ an der Mozartstraße. Die Baukosten galoppierten den Politikern ja schon davon (wir berichteten mehrfach), jetzt soll der Bau für 2,5 Millionen Euro mit einem zinslosen Darlehen von 1,7 Millionen über das Land finanziert werden. Baubeginn für die 14 Wohnnungen mit 1000 Quadratmetern Wohnfläche solle im Mai sein, der Mietzins liege bei 7,05 Euro, sagte Helfmann. Man wolle das barrierefrei geplante Projekt mit einer rollstuhlgerechten Wohnung auf jeden Fall umsetzen. Schließlich umriss der Verwaltungschef noch den Haushaltsentwurf, der ein Volumen von über 13 Millionen Euro umfasst und noch eingebracht werden muss.

Quelle: op-online.de