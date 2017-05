Ein Chor hört auf Roth: Segen für St. Valentin

Bewegendes Konzert des Kirchenchores in Eppertshausen

+ © Just Das zehnjährige Jubiläum von Chorleiterin Claudia Roth würdigte der Kirchenchor St. Valentin mit einem großen Konzert. © Just

Eppertshausen - Manchen Liedern verschafft das Umfeld, in dem sie gesungen werden, eine doppelte Bedeutung. So geschehen beim jüngsten geistlichen Konzert des katholischen Kirchenchors St. Valentin in der Pfarrkirche. Von Michael Just