Für erwünschten Kerbverein fehlt weiterhin der Kopf

Bei Gemeindemitarbeiter Marius Murmann (links), hier beim Freibierzapfen während des diesjährigen Kerbumzugs, laufen in Sachen Eppertshäuser Kerb noch die Fäden zusammen. Wird kein Kerbverein gegründet, könnte das noch länger so bleiben.

Eppertshausen - Nach der Kerb ist vor der Kerb – dieser Satz stimmt grundsätzlich bei allen sich wiederholenden Ereignissen. In Eppertshausen macht der Blick nach vorn nur einige Tage nach der diesjährigen Veranstaltung aber im Besonderen Sinn. Von Jens Dörr

Schließlich gab es den Unfall beim Kerbbaumaufstellen und es fehlt noch immer die Führungsfigur für einen zu gründenden Kerbverein.

Wie geht es mit der Kerb in Eppertshausen weiter? Beantworten kann derlei Fragen derzeit das Kerbkomitee. Dort vertreten sind Eppertshausens Bürgermeister Carsten Helfmann, Gemeindemitarbeiter Marius Murmann, Vertreter aus Vereinen und Kirchengemeinden, die sich an der Kerb – vor allem am Samstag und Sonntag – mit Diensten beteiligen, sowie die Ober-Kerbburschen und -mädels. In der Haftung für das Kerbgeschehen ist als offizieller Veranstalter unterdessen der Gemeindevorstand.

Denn das Komitee ist rechtlich nicht wie ein eingetragener Verein zu betrachten. Haftungsfragen spielten bei der seit rund zehn Monaten intensivierten Gründungsdebatte allerdings nur eine Nebenrolle. „Die Thematik ist vor allem, dass derzeit alles bei der Gemeinde zusammenläuft“, sagt Rathaus-Chef Helfmann. Dienstpläne, Preislisten, Wechselgeld, die Auftritte am Familien-Sonntag und einiges mehr würden von dort aus organisiert. Konkret von Marius Murmann, der dafür zwar in seiner Dienstzeit freigestellt wird, in der Aufgabe aber gern entlastet wäre.

„Das Thema Vereinsgründung wollten wir allerdings nur anschieben“, ergänzt Helfmann. Interessierte Mitstreiter gebe es ausreichend, nur ein führender Kopf habe sich bislang – und auch über die Kerb 2018 – nicht finden lassen. Anschließend sagt Helfmann den entscheidenden Satz: „Wenn wir keinen Verein gründen, dann geht die Kerb halt so weiter.“

In Gefahr ist das viertägige Spektakel mit Kerbbaumaufstellen, Umzug, Kerbparty, Kerbrede, Familiennachmittag, Vergnügungspark und Kneipenrummel also nicht. Dennoch überdenken die Eppertshäuser immer wieder einzelne Aspekte. Die Premiere der neuen Kerbmudder Katharina Schröder in 2017 war eine Neuerung; nach ein paar unschönen Szenen auf der Kerbparty in diesem Jahr – laut Helfmann kamen die Verursacher allerdings nicht aus Eppertshausen – könnte auch am Sicherheitskonzept gefeilt werden.

Vor allem aber dürften 2019 Änderungen beim Aufstellen des Kerbbaums sichtbar werden, die vom Umstürzen beim ersten Aufstellversuch in diesem Jahr rührten (wir berichteten). Helfmann kündigt an: „Der Kerbbaum, der immer im Abteiwald geschlagen wird, muss weiter grade gewachsen sein und auch noch eine gewisse Größe haben, um etwas herzumachen.“ 18 Meter wie in diesem Jahr würden es aber nicht mehr werden, vielleicht eher Richtung elf, zwölf Meter, „vielleicht so, dass er zumindest noch die Bürgerhalle überragt“. Außerdem spiele man mit dem Gedanken, den von den Zuschauern einzuhaltenden Sicherheitsabstand, den man diesmal „nur“ mehrmals verbal einforderte, auch noch mit Kreide auf den Boden des Codigoro-Platzes an der Bürgerhalle aufzuzeichnen.

Programmatisch gebe es derweil keinen Grund für wesentliche Veränderungen an der Eppertshäuser Kerb 2019: „Wichtig ist, dass wir für alle Altersgruppen etwas haben. Die große Resonanz auch in diesem Jahr bestätigt uns“, so das Kerbkomitee.

Quelle: op-online.de