Krippe in Pfarrkirche

Eppertshausen - Die Krippenfiguren in den Kirchen sind postiert, nur die wichtigste Person fehlt noch im Kreise der Kameltreiber und Könige zwischen Ochs und Esel.

Wartet der Hirte mit seinem Hund in Eppertshausens Pfarrkirche noch auf den Erlöser, so ist die Krippe in St. Michael in Münster bis morgen noch verhüllt. Doch die Kolpingfamilie hat alle Figuren schon abgestaubt und aufgebaut. (tm)

Quelle: op-online.de