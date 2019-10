Objekt Mozartstraße: So kämpft Eppersthausen gegen die Wohnungsnot

Großer Bahnhof an der Mozartstraße, als Thomas Hartmann den Richtspruch für den neuen Sozialbau verlas.

Das "Objekt Mozartstraße" steht stellvertretend für 14 Sozialwohnungen, die den Wohnungsmarkt in Eppertshausen entspannen sollen.

Eppertshausen – Zum Richtfest an das „Objekt Mozartstraße“, wie der soziale Wohnungsbau der Gemeinde im Rathausdeutsch genannt wird, kamen etwa drei Dutzend Besucher am späten Dienstagnachmittag. 2,5 Millionen Euro lässt sich die Kommune den Bau von 14 Wohnungen kosten.

Nach anfänglichen Problemen mit der Finanzierung – das Projekt verteuerte sich zwischen Planung und Start exorbitant – läuft es auf der Baustelle wie geschmiert: Alles ist im Zeit- und Kostenplan.

Epperthausen: 14 Wohnungen auf 1000 Quadratmetern

Bürgermeister Carsten Helfmann freute sich, dass unter den Gästen auch zahlreiche Nachbarn waren. Ihnen dankte der Verwaltungs-chef fürs Verständnis der letzten Monate, doch habe die beauftragte Baufirma Trautmann versucht, so wenig Staub wie möglich aufzuwirbeln und sich auch mit unvermeidbarem Baulärm auf vertretbare Zeiten beschränkt.

Voll des Lobes war Helfmann für die Gemeindevertretung. Die CDU habe am 14. März 2016 den Antrag zur „Errichtung von bezahlbarem Wohnraum“ gestellt, und in den Sitzungen im August 2017 habe das Parlament einstimmig das Projektvolumen – damals noch in Höhe von zwei Millionen Euro – für die Errichtjung von 14 Wohnungen auf rund 1 000 Quadratmeter Wohnfläche beschlossen.

Sozialwohnungen gegen Wohnungsnot

Neun Wohnungen mit je zwei Zimmern, Küche und Bad mit je 65 Quadratmeter werden barrierefrei sein, zwei solche mit drei Zimmern auf 78 Quadratmetern, zwei barrierefreie Vier-Raum-Wohungen auf 91 Quadratmetern sowie eine rollstuhlgerechte Zwei-Zimmer-Wohnung mit 70 Quadratmetern. „Nachdem wir die Planungsarbeiten verfeinert hatten und die Baupreise in den letzten Jahren leider explodiert sind, hat die Gemeindevertretung im September 2018 – vor Start der Ausschreibungen – das aktuelle Kostenbudget in Höhe von 2,5 Millionen Euro wiederum einstimmig beschlossen“, erinnerte der Bürgermeister.

Zum Richtfest dankte er Hans Birli vom gleichnamigen Ingenieurbüro sowie Bauleiter Reinhard Hock von der Firma Trautmann für die Bauüberwachung. Mit den beiden kompetenten Fachleuten hätten die wöchentlichen Baubesprechungen direkt Spaß bereitet. Und froh sei man überdies, dass bis zum Richtfest der Betrieb auf der Baustelle unfallfrei verlaufen sei.

Helfmann wurde politisch: Es freue ihn, dass die Gemeinde mit der Errichtung des Wohnhauses ein „Schritt gegen die Wohnungsknappheit“ im Ort unternehme. „Wir ducken uns nicht weg und sagen, der Landkreis, das Land Hessen oder die Bundesrepublik müssten mal ...“, sagte der Verwaltungschef. Man setze um und rede nicht um den heißen Brei herum.

Ende 2020 sollen die Wohnungen fertig sein

Bis Ende 2020 sollen dem Zeitplan zufolge berechtigte Eppertshäuser die Wohnungen zum Preis von 7,05 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche anmieten können. Das Land Hessen unterstützt das Projekt mit einem zinslosen Darlehen in Höhe von 1,67 Millionen Euro. Laut Helfmann würden in Eppertshausen für Bestandswohnungen bereits bis zu zehn Euro Miete aufgerufen, „wenn es überhaupt einmal eine freie Wohnung gibt“.

Großes Lob hatte Helfmann auch für Fachbereichsleiter Jürgen Geist, zuständig für Wirtschaftsförderung, Bau- und Grundstücksordnung sowie Liegenschaftsverwaltung. Er schaue nicht nur täglich nach dem Rechten an der Baustelle. An ihn könnten sich auch interessierte Eppertshäuser – mit ihren Einkommens- und Vermögensverhältnissen – wenden. Geist überprüft, ob eine Berechtigung für eine „Wohnungsbindungsbescheinigung vorliegt. Sie ist Voraussetzung für die Vermietung zu den günstigen Konditionen. Aktuell liegen ihm bereits 40 positive Rückmeldungen von Wohnungssuchenden vor.

Ingenieur Birli setzte den Lobesreigen fort. Eppertshausen sei im ganzen Landkreis die einzige Kommune, die derart beherzt Geld in die Hand nehme und gegen die landesweite Wohnungsnot angehe. Andere Gemeinde müsste ähnlich in die Gänge kommen.

Den Richtspruch hielt Thomas Hartmann, bevor der Vorsitzende der Gemeindevertretung, Stephan Brockmann, die Gäste in die nahe gelegene TAV-Gaststätte zum Richtfest-Umtrunk einlud.

VON THOMAS MEIER

Wohnen wird für Studenten immer teurer. Frankfurt ist bei der Steigerung der Mieten für klassische Studentenbuden bundesweit ganz vorne dabei. Der Asta fordert eine neue Wohnraumpolitik.

Quelle: op-online.de