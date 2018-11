DKMS-Aktion voller Erfolg

Eppertshausen - „In Eppertshausen wählen gehen und Lebensretter werden“: Unter diesem Slogan rief die Feuerwehr zur Registrierungsaktion für die Deutsche Knochenmarkspende auf.

Zahlreiche Bürger nutzten die Möglichkeit, sich im Anschluss an die Landtagswahl für die DKMS registrieren zu lassen. Am Ende der Aktion waren alle 150 Registrierungssets aufgebraucht. Wer nicht mehr die Möglichkeit hatte, sich registrieren zu lassen, kann sich unter www.dkms.de/de/spender-werden ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen. Der Chor St. Sebastian Eppertshausen wird die Einnahmen aus den Musicalvorstellungen am 17. und 18. November ebenfalls der DKMS zugutekommen lassen. (tm)

