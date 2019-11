Glasfaser kommt - Eppertshausen wird für 5 Tage eine Baustelle

Die Deutsche Glasfaser ist in den kommenden Wochen in Eppertshausen allgegenwärtig:

Behinderungen durch Netzausbau: In Eppertshausen werden die Vorarbeiten für den Glasfaserausbau gestartet.

Die Deutsche Glasfaser ist in den kommenden Wochen in Eppertshausen allgegenwärtig: Die nötigen Tiefbauarbeiten für das neue Glasfasernetz werden laut Rauthaus-Info pro Straße etwa fünf Tage andauern. Dank moderner Verlegeverfahren würden die betroffenen Straßen „in der Regel“ am selben Tag geöffnet und wieder verschlossen. Wohnungen und Geschäfte sollten in dieser Zeit erreichbar bleiben. Falls ein Grundstück nicht zugänglich sein sollte, wende man sich umgehend an die Deutsche Glasfaser, Axel Forster, z 0152 23124860.

Quelle: op-online.de