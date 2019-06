Volker Jung zur digitalen Entwicklung in Kirchengemeinden

„5015 - Ruf nach mir“ lautet der Name des Projekts, unter dem die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau (EKHN) Gottesdienste auch Online anbietet.

Eppertshausen – Seit Januar 2017 werden diese Gottesdienste von der evangelischen Friedensgemeinde Eppertshausen in regelmäßigen Abständen live ins Internet übertragen. Die Idee dazu hatte Ralf Friedrich, der als Prädikant in verschiedenen Kirchen des Evangelischen Dekanats Vorderer Odenwald aktiv ist.

Der Projekttitel ist von Psalm 50, Vers 15 abgeleitet und soll Interaktionen zwischen Kirchbesuchern vor Ort und über das Internet zugeschaltete Personen ermöglichen. Thema des jüngsten Online-Gottesdienstes lautete „Wo zwei oder drei chatten, da bin ich mitten unter ihnen - Gehört der digitalen Gemeinde die Zukunft?“ Eine interessante Frage, zu deren Beantwortung der Präsident der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau (EKHN), Dr. Volker Jung, einen Beitrag leisten wollte. Er besuchte die zum Studio umgewandelte Kirche der Friedensgemeinde Eppertshausen und trug seine Gedanken zur Veränderung der Gesellschaft durch moderne, digitale Medien vor.

„Die Botschaft Jesu können wir nur weitergeben, indem wir sie leben und mit Menschen ins Gespräch gehen, auch im Internet“, sagt Jung. Beunruhigt und erschreckt haben ihn die im Internet zu findenden Kommentare über den Tod des Regierungspräsidenten Walter Lübcke. Häme und Spott zeugten von Menschenverachtung und nicht von christlicher Nächstenliebe. Selbst deine Feinde sollst du achten, heiße es in der Bibel. In die heutige Zeit übersetzt bedeute dies, dass die Würde des Menschen zu achten ist. So stehe es auch im deutschen Grundgesetz.

„Einander in Würde und Respekt zu begegnen, muss auch im Netz gelten“, so Jungs Botschaft an die Besucher des Gottesdienstes vor Ort und an die, die die Feier im Netz verfolgten. Mittels Digitalisierung können bestenfalls anfallende Routinearbeiten vom Menschen an Roboter übertragen werden. „Kontakte, wie sie in einer Gemeinschaft des menschlichen Zusammenlebens, einer Glaubensgemeinschaft, unabdingbar sind, müssen erhalten bleiben“, fuhr Jung fort: „Lassen wir die Digitalisierung einfach geschehen, oder gestalten wir sie mit, um einen würdigen Umgang miteinander zu sichern“.

Eine Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen, eine allgemein gültige Antwort konnte auch der Online-Gottesdienst nicht geben. Ein „Ja“ zum Digitalen, aber nicht ausschließlich, denn ohne aufmerksame Beobachtung und Mitgestaltung der Entwicklungen besteht die Gefahr, dass die Menschheit einen wesentlichen Beitrag zum Aussterben ihrer Gattung leistet. Das nennt man dann „Evolution“.

Der nächste Online-Gottesdienst aus Eppertshausen ist für Freitag, 30. August, vorgesehen und wird sich mit dem für viele dann aktuellen Thema „Zurück aus dem Urlaub“ beschäftigen.

VON PETER PANKNIN

Quelle: op-online.de