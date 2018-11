Wer krachte gegen den Fiat Ducato?

Eppertshausen - Späte Fahndung nach dem Täter: Wie erst jetzt der Polizei bekannt wurde, ereignete sich bereits am Mittwoch, 14. November, ein Unfall in der Hauptstraße, bei dem ein weißer Fiat Ducato von einem noch unbekannten Fahrzeug gestreift und erheblich beschädigt wurde.

Zwischen 6 und 7 Uhr stand das Auto in der Hauptstraße zwischen der Straße „Im See“ und der Nieder-Röder Straße am Fahrbahnrand, als es aus noch nicht bekannten Gründen seitlich heftig touchiert wurde. Der dabei verursachte Schaden an dem weißen Gefährt wird derzeit auf mindestens 5000 Euro geschätzt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern oder seine Personalien zu hinterlassen, setzte der Verursacher seine Fahrt fort.

Die Polizei in Dieburg hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder Hinweise zu dem flüchtenden Auto geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071-96560 zu melden. (tm)

Archivbilder

Auto bei Unfall bei Eppertshausen in zwei Teile gerissen: Bilder Zur Fotostrecke

Quelle: op-online.de

Rubriklistenbild: © dpa