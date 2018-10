Glaubhafte Wunden und Dummys

Ein Autofahrer hat die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in die Stephan-Gruber-Schule gerast – das war das Übungsszenario am Donnerstagabend.

Eppertshausen/Münster - Dass Autos in Schulgebäude rasen, ist nicht völlig ausgeschlossen: ein Unfall, im schlimmsten Fall auch ein Anschlag. In einer gemeinsamen Alarmübung sahen sich die Feuerwehren von Eppertshausen und Münster sowie die Johanniter Unfallhilfe Dieburg nun einem Szenario dieser Art an der Stephan- Gruber-Schule gegenüber. Von Michael Just

Am Donnerstag lag bereits die Dunkelheit über Eppertshausen, als um 19.18 Uhr der Notruf rausging, dass ein Autofahrer die Kontrolle verloren habe und mit drei Personen – von der Bürgerhalle kommend – in die Grundschule gerast sei. Beim Zusammenstoß gerieten zwei Müllcontainer in Brand, das Feuer weitete sich schnell auf das Erdgeschoss und den ersten Stock des hinteren Schulgebäudes aus.

+ Die Verletzten wurden von der Abteilung realistische Unfalldarstellung der Dieburger Johanniter vorbereitet. © mj Mit etwas mehr als 150 Metern hatten die Blauröcke diesmal vom Feuerwehrhaus zum Einsatzort einen äußerst kurzen Anfahrtsweg. Binnen weniger Minuten war man präsent, die Kollegen aus Münster brauchten nur ein wenige länger.

Wegen der Abendstunden blieb den Rettern die Evakuierung der Schule erspart – tagsüber und an einem Schultag wäre die angefallen. Doch auch ohne Betrieb in der Lerneinrichtung gab es genug zu tun: Neben dem Löschangriff mussten immerhin sechs Verletzte in Sicherheit gebracht sowie drei Dummys geborgen werden.

Das Einteilen der Lage in drei Abschnitte offenbarte, dass Marius Murmann und Michael Gahlbeck von der Eppertshäuser Wehr sich beim Ausarbeiten der Übung reichlich Gedanken gemacht hatten, wie sie die Kollegen fordern können. Zu Beginn galt es erst einmal für ausreichend Beleuchtung im rabenschwarzen, hinteren Teil des Schulhofs zu sorgen. Danach wurde Atemschutz angelegt, Schläuche wurden ausgerollt, das imaginäre Feuer bekämpft und sich um die Vermissten und Verletzten gekümmert. Letztere kamen mit ihren Wunden besonders glaubwürdig daher, wofür die Abteilung realistische Unfalldarstellung der Dieburger Johanniter sorgte. Mit Schminkwachs, Vaseline und Kunstblut wurden vier eigene Kräfte und zwei Mitglieder der Eppertshäuser Jugendwehr nahezu filmreif verwandelt. „Es ist dasselbe Blut, wie es auch in Hollywood zum Einsatz kommt. Lebensmittelecht kann es folgenlos auch in die Augen oder den Mund kommen“, weiß die 25-jährige Bianca Spieß.

Um die Schulgebäude zu schützen, kam bewusst kein Wasser aus den Schläuchen. So galt der Schwerpunkt der Menschenrettung – und dabei vor allem den eingeklemmten Personen im Unfallwagen. Mit schwerem Gerät wurden Türen aufgeschnitten und das Dach abgetrennt. „Besteht keine Lebensgefahr für die Insassen, gehen wir langsamer und zurückhaltender vor. Die Befreiung kann in diesem Fall bis zu einer Stunde dauern“, erläutert Marius Murmann von der Eppertshäuser Wehr.

Die Unfallopfer werden dabei Schritt für Schritt aus dem Fahrzeug geschält. Vor allem bei Rücken- und Beckenverletzungen vermindert man damit das Risiko, die Frakturen zu verschlimmern. „Diese behutsame Form des Vorgehens nennt man patientenorientierte Rettung. Sie ist aber nur möglich, wenn der Kreislauf der zu rettenden Personen stabil ist“, fügt Guiseppe Severino von den Johannitern hinzu.

Ist dies nicht der Fall, muss es schneller gehen. Dann wird von Sofort- oder Crash-Rettung gesprochen. Welche Form angewandt wird, entscheidet der Notarzt in Absprache mit der Wehr.

Die patientenorientierte Rettung lässt sich mit einem sogenannten Spine-Board, einer Erfindung aus den USA, unterstützen. Die komplett steife Trage aus Hartplastik kommt immer dann zum Einsatz, wenn eine Verletzung der Wirbelsäule angenommen wird. Ist bei einem Autounfall das Dach entfernt, schieben die Helfer das Board zwischen Sitz und Verunglückten und manövrieren den Patienten auf das Gerät. Der biegesteife Leichtbau und Gurte, die Kopf, Becken bis hin zu den Beinen fixieren, garantieren einen rückenschonenden Transport. Oft sind Spine-Boards sogar Röntgenstrahlendurchlässig und MRT-geeignet.

