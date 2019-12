Nach schwerem Schicksalsschlag: Junge (15) startet als Monoski-Fahrer durch

Der Eppertshäuser Leon Gensert sitzt seit anderthalb Jahren im Rollstuhl - und startet als Monoski-Fahrer durch. Mittlerweile gehört er zum Jugend-Nationalteam. Sponsoren ermöglichen das teure Hobby.

Eppertshausen – Als Leon Gensert an einem Vormittag im Juni 2018 in der Münsterer Aue-Schule von einem Moment auf den anderen die Beine einschlafen, ist die Sorge groß. Die Diagnose und die Folgen für den heute 15-jährigen Eppertshäuser sind bitter: Den bis dato völlig gesunden Schüler hat ein extrem seltener Rückenmarks-Infarkt ereilt. Seither braucht Leon einen Rollstuhl, auch wenn die Reha der gelähmten Beine Fortschritte bringt.

Eppertshausen: Leon Gensert fährt nach Rückenmarks-Infarkt Monoski

Verzagt hat der Teenager freilich nicht – und geht mit dem Schicksalsschlag vielmehr auf bemerkenswerte Weise um. Was nicht nur den offenen Dialog und seine positive Ausstrahlung meint, sondern auch die sportliche Tugend, die der junge Eppertshäuser aus der Not gemacht hat: Leon Gensert fährt Monoski und hat sich dabei so schnell entwickelt, dass er seit kurzem sogar zum deutschen Nachwuchs-Nationalteam gehört.

Dabei habe er bislang in der Summe wohl erst 20 Trainingstage auf dem Monoski absolviert, überschlägt das Talent. Für Fahrer, die ihre Beine benutzen können, kommt der Monoski als breiter Ski daher, auf dem die Bindungen parallel montiert sind. Im Gegensatz zum normalen Monoski existiert in Leons Fall auf dem schmaleren Ski nur eine Bindung, auf der der gesamte Aufbau samt der Sitzschale für den Fahrer montiert ist. Genutzt werden zur Unterstützung des Gleichgewichts und des Lenkens zudem – wie beim gewöhnlichen Skifahren und anders als beim Snowboarden – zwei Skistöcke.

Eppertshausen: Lokale Sponsoren ermöglichen teuren Monoski-Sport

„Ein Dämpfungssystem ersetzt das Knie“, erläutert Gensert das seltene Sportgerät, das in seiner Ausführung europaweit nur drei Hersteller produzieren. Und das entsprechend teuer ist: Die Familie des Eppertshäusers hat in den speziellen Monoski bereits 8 800 Euro investiert, wozu mehrere lokale Sponsoren ihren Beitrag leisteten. Schon die Leihgebühr pro Woche beträgt 400 Euro.

Dass er den Monoski ausprobieren wollte, stand für Leon dennoch schnell fest: „Noch im Krankenhaus hatte ich den Wunsch, wieder auf die Piste zu gehen“, blickt er zurück. Was nicht von ungefähr kommt, denn der Wintersport ging ihm schon als Knirps in Fleisch und Blut über: Bereits als Vierjähriger begann er mit dem Skifahren; sein Vater Thomas Gensert gehört dem Ober-Röder Skiclub an und nahm auch den Kontakt zum nationalen Para-Ski-Verband auf. „Die stellten gerade ein neues Jugendteam zusammen“, erinnert er sich an die Gespräche vor ein paar Monaten.

+ Dank lokaler Sponsoren kann Leon Gensert auf dem Monoski durchstarten. Höhere Beträge gaben Thomas Gradwohl (Dritter von links) für die Dietrich Schwabe GmbH, Nico Müller (Zweiter von rechts) für Müller Umweltdienst, Roland Gruber (rechts) für die IG Eppertshäuser Golfer und Tino Seitz (kniend) für Avant Tecno. Eppertshausens Bürgermeister Carsten Helfmann (Zweiter von links) hatte seine Kontakte spielen lassen. © Dörr

Para-Ski-Verband: Leon Gensert aus Eppertshausen gehört zum Jugend-Nationalteam

Ehe Leons Fähigkeiten den Verband zur Aufnahme und jüngst auch zur Einladung ins Trainingslager bewegten, stand jedoch der schwere Neuanfang samt Umgewöhnung an. „Der Körper lehnt sich nach vorn“, beschreibt das Monoski-Talent die Steuerung seines Untersatzes. Unter anderem durch den Druck auf die Schaufel und die Neigung des Oberkörpers lassen sich die Slaloms immer schneller und präziser fallen. „Zu Beginn bin ich dauernd umgefallen“, erinnert er sich. Eine Narbe im Gesicht zeugt von einem noch frischen Trainingsunfall.

Der kann den Elan des Eppertshäusers freilich nicht bremsen. Auch abseits der Piste trainiert er eifrig für weitere Fortschritte bei seinem neuen Hobby. „Im Rollstuhl wird eine ganz andere Muskulatur gebraucht und trainiert als bei einem Fußgänger“, weiß er. So stemmt er Gewichte für einen stabilen Oberkörper.

Leon Gensert aus Eppertshausen: Paralympics als großes Ziel?

Wohin die Reise einmal führen könnte? „Die Paralympics 2022 kommen noch zu früh – das geht auch wegen der Schule nicht“, schaut er voraus. 2026 in Italien? Wer weiß. Eins ist für Leon Gensert aber schon jetzt klar: „Selbst wenn es mit den Beinen eines Tages wieder gehen sollte, normal Ski zu fahren, würde ich nicht mehr wechseln.“

