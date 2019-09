Voll im Zeitplan: Dann sollen die neuen Sozialwohnungen fertig sein 

Bau stand auf der Kippe

+ In flottem Tempo wuchsen die vergangenen Wochen die Mauern für den teuer gewordenen sozialen Wohnungsbau an der Mozartstraße in Eppertshausen in die Höhe. Bald ist Richtfest. Foto: Th. Meier

Was vor über zweieinhalb Jahren im Gemeindeparlament beschlossen wurde, um dem enormen Druck auf dem Mietwohnungsmarkt entgegen zu wirken, feiert nächsten Monat Richtfest: Der soziale Wohnbaublock auf einem gut 1000 Quadratmeter großen Grundstück an der Mozartstraße ist in den vergangenen Wochen in die Höhe geschossen.