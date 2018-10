St. Sebastian unter Deutschlands besten Kitas

Hier sind sie Kinder, hier dürfen sie es sein: St. Sebastian in Eppertshausen bewirbt sich um den Deutschen Kita-Preis und schaffte es unter 1 600 Bewerbern bereits unter die besten 25. Jetzt geht es in die nächste Runde.

Eppertshausen - Rund 1600 Kitas und Initiativen haben sich um den Deutschen Kita-Preis 2019 beworben. Die katholische Kindertagesstätte St. Sebastian ist jetzt eine Runde weiter und kann auf eine von sechs Auszeichnungen hoffen. Sie freut sich bereits jetzt über die Nominierung, die für ihre hohe Qualität spricht. Von Thomas Meier

Vor zwei Jahren bekam die Kita St. Sebastian, die vor genau 50 Jahren damals noch in der Schulstraße eröffnet wurde, das Bistumssiegel für die hohe Qualität ihrer Arbeit mit und für Familien verliehen. Für die erst zweite Ausschreibung des Deutschen Kita-Preises im Bund warf sie nun ihren Hut in den Ring.

Insgesamt haben sich rund 1 600 Kitas und Initiativen für frühe Bildung aus der gesamten Bundesrepublik um den Deutschen Kita-Preis 2019 beworben. St. Sebastian hat es jetzt als eine von nur 25 Einrichtungen aus ganz Deutschland und die einzige aus Hessen in die nächste Runde geschafft, freut sich auch Leiterin Gerlinde Ries-Schemainda. Schließlich würdigt die Auszeichnung besondere Qualität in der frühen Bildung, Betreuung und Erziehung und wird vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung vergeben.

Die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung hat zusammen mit dem Berliner Kita-Institut für Qualitätsentwicklung (BeKi) aus den eingegangenen Bewerbungen 25 Kitas ausgewählt, deren Einreichung besonders beeindruckte. Sie sind nun eingeladen, weitere Unterlagen abzugeben, um ihre Stärken umfassend darzustellen. „Bis zum 15. November müssen wir unsere interne Evaluation einreichen“, sagt Leiterin Ries-Schemainda, die alle 35 Mitstreiter der Kita, in der 135 Kinder vom ersten Lebensjahr bis zum Schulanfang betreut werden, hinter sich weiß.

Entscheidend für den weiteren Auswahlprozess ist zum Beispiel, wie die Kitas Kinder in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit stellen oder wie Eltern an ihrer Arbeit mitwirken können. Zudem spielt es eine Rolle, wie die Kita-Teams aus ihren Erfahrungen lernen und wie sie die Nachbarschaft oder die umliegende Region in ihre Arbeit einbeziehen. Kriterien, die in Eppertshausens Kita an der Kurt-Schumacher-Straße schon lange beherzigt werden und verinnerlicht sind. „Wir gehen von der Lebenssituationen eines jeden einzelnen Kindes bei uns aus“, erklärt die Kitaleiterin, man habe ein Beobachtungskonzept erarbeitet, das jedem Kind individuell gerecht werde. Die Kinder werden in alle Unternehmungen einbezogen, nach eigenen Ideen befragt und ihrem Entwicklungsalter entsprechend gefördert.

Aus der Gruppe der 25 nominierten Kitas werden nach Analyse der nächsten eingereichten Arbeiten zehn Finalisten ausgewählt, die Anfang kommenden Jahres von Experten besucht und begutachtet werden. Ob die katholische Kindertagesstätte St. Sebastian dabei ist, entscheidet sich Mitte Januar.

Einschulung 2018 in Babenhausen, Münster und Eppertshausen: Bilder Zur Fotostrecke

Vergeben wird der Deutsche Kita-Preis im Mai 2019 in Berlin. In der Kategorie „Kita des Jahres“ wartet ein Preisgeld von 25.000 Euro auf die erstplatzierte Einrichtung. Zusätzlich werden vier weitere Kitas mit jeweils 10.000 Euro prämiert. In der zweiten Preiskategorie „Lokales Bündnis des Jahres“ werden noch einmal insgesamt 65.000 Euro Preisgelder vergeben. Wer von den Finalisten eine Trophäe mit nach Hause nehmen darf, entscheidet eine Experten-Jury. Zudem wird eine Kita auf der Preisverleihung mit dem ELTERN-Sonderpreis geehrt, der über ein deutschlandweites Online-Voting im Frühjahr vergeben wird.

Quelle: op-online.de