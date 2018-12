Fit in allen Sportbelangen

Für die Urkunden der erfolgreichsten Sportler im Ort war seine Signatur nun exakt 55 Mal nötig, denn so viel Kinder, Jugendliche und Erwachsene holten dieses Jahr Titel als Kreis-, Gau-, Bezirks- oder Landesmeister. „Nach dem Unterschreiben tat der Arm schon ein bisschen weh“, bilanzierte Brockmann schmunzelnd. Die Sportlerehrung der Gemeinde fand im Vereinsheim des Fußballverein (FVE) statt. Moderiert wurde sie traditionell von Bürgermeister Carsten Helfmann.

+ Siiri Gerbig (im Bild mit Trainer Saman Abdi und Bürgermeister Carsten Helfmann) gehört zu den erfolgreichsten Nachwuchs-Leichtathletinnen in Eppertshausen. © Just

Mit Göktür Aydin brachte der Tisch-Tennis-Club einen Hessenmeister hervor. Den Titel holte Aydin in der Kategorie Herren Doppel C. Ebenfalls im Tischtennis, allerdings bei den Damen, feierten Michaela Gahler, Stefanie Gerbig, Anne Mann und Tanja Schade den Kreispokalsieg. Das Gros der Ausgezeichneten kam vom Turn-Athletik-Verein (TAV). Im Tennis erzielten zwölf Frauen die Mannschaftsmeisterschaft im Bezirk A Darmstadt und steigen damit in die Bezirksoberliga auf. Wie schon 2017 galt es, zahlreiche Kinder nach vorne zu rufen, die bei den Volksläufen in der Umgebung, etwa beim Gersprenzlauf in Münster oder dem Hexenlauf in Weiskirchen, ganz oben auf dem Treppchen standen. Dazu zählten Taylor, Emma und Jonah Hörhold, Jakob Stoll, Jonas Elhs, Maja Levatic, Siiri Gerbig, Liana Hochwimmer und Finja Georg. Maja Levatic darf sich zudem südhessische Einzelmeisterin über 800 Meter nennen.