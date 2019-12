Vom Winde verweht: Mieses Wetter beim Weihnachtsmarkt

Das hatten sich alle Beteiligten anders vorgestellt: Der Eppertshäuser Weihnachtsmarkt am Samstag und Sonntag fiel dem miesen Winterwetter mit Dauerregen und heftigem Wind zwar nicht gänzlich zum Opfer, verzeichnete aber einen starken Aderlass.

Eppertshausen – Auf dem Franz-Gruber-Platz war wenig los, wesentlich weniger als in den Vorjahren. Dabei hatten sich in den rund 30 Ständen wieder allerlei Akteure – gerade aus den Eppertshäuser Vereinen – viel Mühe gemacht, um das dritte Advents-Wochenende im Ortszentrum heimelig zu gestalten. Bereits bei der Eröffnung sah Bürgermeister Carsten Helfmann jedoch voraus, dass die Veranstaltung buchstäblich vom Winde verweht werden würde: „Für 17 Uhr sind Böen von 70 bis 80 Stundenkilometer vorhergesagt“, berief sich der Rathaus-Chef auf die düstere Prognose des Deutschen Wetterdiensts. Leider sollte der DWD auch mit seinen Aussichten eines nasskalten Sonntags Recht behalten. Während sich die musizierenden Protagonisten des Urberacher MV-Jugendorchesters, des Chors St. Sebastian und des Gesangvereins Liederkranz-Frohsinn damit arrangieren mussten, blieb zumindest das Kindertheater am Sonntagnachmittag in der benachbarten Bürgerhalle unberührt.

Was ansonsten blieb, war, das Beste draus zu machen. Nach Hause gehen war zumindest für einen harten Kern keine Option. Besonders nicht für die Mitglieder des Partnerschaftsvereins Codigoro-Eppertshausen: Sie freuten sich auch diesmal über ein gutes Dutzend Gäste aus der italienischen Partnergemeinde, die unter anderem Assessorin Melissa Bianchi als offizielle Vertreterin Codigoros entsandt hatte. Da geizten auch die Gastgeber nicht mit Prominenz: Helfmann übergab den Italienern an der Seite des Ersten Beigeordneten Lutz Murmann und der Bundestags-Abgeordneten Astrid Mannes (alle CDU) einen Korb mit deftigen Leckereien.

Verhungern mussten auch die Weihnachtsmarkt-Besucher nicht, langes Schlange stehen war ohnehin nicht nötig. Mit Festem oder Flüssigem stärken konnte man sich beispielsweise am Stand der Feuerwehr oder beim Fußballverein. Der FVE, den insbesondere wegen seiner Fastnachter freilich mehr ausmacht als „nur“ das kickende Personal, war sogar mit zwei Ständen vor Ort. An einem gab es Glühwein und Co., am anderen Informationen.

+ Auf dem Budendach der „Mofa-Trottel“ bog sich ein luftgefüllter Santa Claus unter dem Wind bedenklich. © Jens Dörr

Schließlich werfen große Ereignisse ihre Schatten voraus. In Eppertshausen ist das 2020 besonders das 100-jährige Bestehen des Fußballvereins. Über das Jubiläumsprogramm berichtete unsere Zeitung bereits vor ein paar Wochen, doch blieb die Gestaltung weiter dynamisch. So gab der FVE auf dem Weihnachtsmarkt zum einen Näheres zum Freundschaftsspiel gegen die Traditionsmannschaft der Frankfurter Eintracht preis. Den Adlerträgern will man eine Auswahl des Vereins gegenüberstellen, für die sich grundsätzlich jedes Mitglied gegen eine Spende von 100 Euro „qualifizieren“ kann. Die Partie findet am 29. Mai im Eppertshäuser Sportzentrum statt, wo der FVE an den drei darauffolgenden Tagen auch seine Pfingstturniere veranstaltet.

Zudem, auch das ist neu, tat der Verein seinen Plan kund, am 11. Juli an selber Stelle ein Aktiventurnier mit Teams aus der Region durchzuführen. Die Teilnehmer stehen noch nicht fest. Schon länger kommunizierte Höhepunkte sind zudem die akademische Feier mit buntem Abend am 1. Februar, der Comedy-Abend mit „Badesalz“-Witzbold Henni Nachtsheim am 25. April (Karten weiter verfügbar) und das Jubiläumsfest aller Abteilungen am 4. und 5. September.

VON JENS DÖRR

Quelle: op-online.de