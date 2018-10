Eskapaden im Wohnzimmer

Eppertshausen - Alle zwei Jahre hält das Volkstheater Einzug in die Bürgerhalle Eppertshausen. In diesem Turnus bringen die Laienschauspieler des Gesangvereins Germania Eppertshausen ein neues Stück auf die Bühne. Am 3. und 4. November ist es wieder soweit: Dann spielt das siebenköpfige Ensemble „Der irre Theodor“. Von Jens Dörr

Wenn am ersten Novemberwochenende die Theatergruppe des GV Germania Eppertshausen sein neues Stück präsentiert, werden zwei Schauspielerinnen ihr Bühnendebüt für den Gesangverein feiern. Bei Martina Böhmer stimmt das allerdings nur bedingt: Als Souffleuse war sie auch in der Vergangenheit schon auf den weltbedeutenden Brettern mit von der Partie, wenn die Eppertshäuser Darsteller Hunderte von Zuschauern unterhielten. Diesmal wirkt sie indes nicht hinter, sondern vor den Kulissen mit. Eine Premiere ist es zudem für Lara Böhmer. Neue Souffleuse ist Claudia Mieth.

Die anderen Schauspieler dürften gerade das Stammpublikum schon aus der Vergangenheit in Erinnerung behalten haben: Hans Müller, Monika Seitel, Herbert Seitel, Günter Seitel und Kristina Müller komplettieren die Gruppe. Innerhalb der fungiert Günter Seitel zudem als Regisseur. Für das Bühnenbild zeichnet Volker Seibert verantwortlich. In dieser Zusammensetzung macht es sich die Theatergruppe des GV Germania einmal mehr zur Aufgabe, die Zuschauer zum Lachen zu bringen. Die Gruppe setzt stets auf komödiantische Stücke. Dass es beim „Irren Theodor“, den Hans Müller verkörpern wird, nicht allzu ernst zugehen wird, deutet bereits der Titel an. Die Handlung des Schwanks von Emil Stürmer in Kurzform sieht dergestalt aus, dass Hauptperson Theodor sein Hab und Gut beim Pferderennen verspielt und damit seine Frau Melanie (Monika Seitel) in Rage bringt. Sohn Andreas (Herbert Seitel) lässt sich zu allem Überfluss nackt beim Tanzen in einer Sex-Bar ablichten. Um den Ruf des Juniors zu retten, nimmt Theodor die Eskapade auf seine Kappe. Damit man ihm das abnimmt, gibt er sich als Irrer aus. Gespielt wird das lustige Chaos im Wohnzimmer des Ehepaars.

Das Proben-„Wohnzimmer“ der Germania-Theatergruppe ist unterdessen der ehemalige Wartesaal im „Haus der Vereine“ am Eppertshäuser Bahnhof geworden. Früher übte die Gruppe in der TAV-Halle. Stichwort „früher“: Die Theaterhistorie beim GV Germania Eppertshausen nahm ihren Anfang in den 70ern, als vor allem Jugendliche für die interne Weihnachtsfeier Stücke einstudierten. Daraufhin gründete der Vereine eine Theatergruppe, die in den 80ern auch in die Öffentlichkeit ging. Seither gehören die Volkstheater-Abende alle zwei Jahre zum Eppertshäuser Kulturprogramm. Laut Germania-Vorsitzendem Hans Müller bilden die Aufführungen in der Bürgerhalle „auch eine finanziell wichtige Säule“ für den Verein.

„Der irre Theodor“ wird am Samstag, 3. November, um 19 Uhr (Einlass bei freier Platzwahl ab 18 Uhr) und am Sonntag, 4. November, um 17 Uhr (Einlass 16 Uhr) in der Bürgerhalle aufgeführt. Der Vorverkauf läuft, ein Ticket kostet 12 Euro. Kaufen kann man die Karten bei der Volksbank, im Geschäftshaus Sperl, allen Germania-Sängern sowie in der Münsterer Weinhandlung Wolf und bei Gartenbau Winkler in Hergershausen.

Quelle: op-online.de