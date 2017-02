Settchen rocken Zirkus

Eppertshausen - Am Fastnachtssonntag (26.) heißt es „Manege frei“ für den Settchesball in der Bürgerhalle. Die Settchen sind schon fleißig am Proben und können es kaum noch erwarten, ihren neuen Tanz zu präsentieren.

Passend zum Thema „Die Settchenwelt im Zirkuszelt“ gibt es eine Saaldekoration die eine Atmosphäre wie im richtigen Zirkuszelt schaffen wird. Doch auch entsprechende Speisen wie Popcorn, Crêpes und Süßigkeiten werden angeboten. Die Cocktailcrew der Settchen hat sich einige neue Drinks ausgedacht. Um19.33 Uhr locken sie mit einer Happy Hour an die Cocktailbar. Auch musikalisch haben die Eppertshäuser Narren in dieser Kampagne wieder einiges zu bieten. Nach dem Erfolg im Vorjahr konnten die Settchen wieder DJ VIM verpflichten. Gleich zu Beginn sorgt die Schlager- und Stimmungscombo Van Baker für Fastnachtsatmosphäre. Die Veranstalter von Kolpingsfamilie, Kirchenchor St. Valentin und Chor St. Sebastian freuen sich ab 18.55 Uhr auf kostümierte Gäste. (tm)

