FDP: Eppertshausen braucht einen „Green Deal“

„Dreiklang an Maßnahmen“ für bessere Ökologie / Mehr Klimaschutz auf dem Bau

Mehr ökologisches Bewusstsein auch für die Neubaugebiete fordert die FDP in Eppertshausen.

Klimaschutz ist in aller Munde. „Nicht zuletzt durch die Proteste der jungen Fridays for Future Aktivisten, die zu Recht Sorge um ihre Zukunft umtreibt, haben wir alle verstanden, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Neben Verbrauchern und Unternehmen ist in erster Linie die Politik gefordert – und zwar auf allen Ebenen politischen Handelns“, dies sagen Thorsten Weber und Stefanie Schultheiß von der FDP Eppertshausen, einen Katalog von Forderungen anführend.