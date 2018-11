Waldgrundstück seit Jahren verwahrlostes Ärgernis

Eppertshausen - Seit 2005 möchte die Gemeinde ein an das Haus Westermann angrenzendes Waldgrundstück kaufen. Doch wo einst ein Haus stand, das einem Brand zum Opfer fiel, findet sich lange schon nur Unrat, Wildwuchs, Müll und einige baufällige Hütten. Von Thomas Meier

Krasser könnte der Gegensatz kaum sein: Geht man am Ende der Nieder-Röder-Straße von Eppertshausen kommend weiter in den Wald hinein, passiert man zunächst rechter Hand Haus Westermann. Der schmucke Rundbau, der vor zwei Jahren frisch renoviert auf gemähter Lichtung aufgeräumt zum Verweilen einlädt und den Vereinen der Gemeinde als Feierort mit Waldfestplatz dient, ist mehr als nur nett anzusehen. Doch ist man vorbei am Gemeindegrund, ist’s auch vorbei mit der Idylle. Denn hinterm Westermann kommt das in Privatbesitz befindliche Waldgelände. Und da sieht es mehr als nur wüst aus. Das Areal, auf dem einst ein Wohnhaus stand, bis es am 23. Juni 2006 einem Brand zum Opfer fiel, ist mit einigen Hütten bebaut, ein alter Wohnwagen mit blauer Abdeckplane steht im Gebüsch, Fässer mit unbekanntem Inhalt reihen sich am Waldrand auf und direkt am Wegesrand liegt seit Jahr und Tag Sperrmüll, Unrat, leere Kanister, alte Elektromaschinen und zerdepperte Toilettenschüsseln herum. Eine Müllhalde mitten im Wald, nur wenige Meter vom Hauptweg an der nahen B 45 entfernt.

+ Vorsicht vor herabfallenden Gebäudeteilen: Direkt am Haus Westermann wird’s gefährlich. © Th. Meier

Als kürzlich Bürgermeister Carsten Helfmann auf der Bürgerversammlung auf den Schandfleck im Wald angesprochen wurde, verfinsterte sich einen Moment seine sonst gut gelaunte Miene, ist dieses Waldgelände doch nicht nur ihm seit vielen Jahren ein Dorn im Auge. Schon vor zwölf Jahren wollte die Gemeinde das Areal ankaufen, stellte dafür nebst Räumung 30.000 Euro im Haushalt bereit. Mit dem Nachlassverwalter wurde gar ein Vertrag abgeschlossen, das Grundstück für den symbolischen Betrag von einem Euro pro Quadratmeter zu erwerben. Dafür hätte die Gemeinde auch noch die Räumungskosten getragen, sagte Helfmann. Ein Gutachterausschuss des Landkreises hatte in einem Wertgutachten nach dem Brand den Quadratmeterpreis auf fünf Euro taxiert. Die Räumungskosten von rund 28.000 Euro hätten den Bodenwert überstiegen, konstatierte damals und rechnet heute der Finanzexperte Helfmann vor.

Die Gemeinde pokerte nochmals 2008 um das Areal, sollte doch das Gelände von Haus Westermann vergrößert werden. „Allerdings waren wir immer noch nicht bereit, die geforderten Preise für das verwilderte und mit Abfällen, Gebäuderesten und Brandschutt übersäte Grundstück zu bezahlen“, erinnert sich Helfmann an Forderungen der Erben. Und ans Ergebnis: Die Gemeindevertreter lehnten es im Parlament ab, 35.000 Euro für das Gelände zu bezahlen.

Die Gemeinde spekulierte fortan darauf, dass der Nachlassverwalter das Grundstück zur Versteigerung anböte, um eventuell mitzubieten. Doch noch heute gehört es den Erben, die einen Obdachlosen auf dem Land im Wald hausen lassen. Helfmann sagte in der Bürgerversammlung zu, den Sachstand nochmals zu prüfen und das Thema auch erneut in die Gemeindevertretung einzubringen.

