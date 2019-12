Helene Fischer und Thomas Seitel: Bachelor-Star stellt gewagte These über Beziehung auf

Die Beziehung von Thomas Seitel aus Eppertshausen und Helene Fischer sorgt immer wieder für Gerüchte. Jetzt stellt Evelyn Burdecki eine irre These auf.

Neuigkeiten für Helene Fischer und Thomas Seitel

Evelyn Burdecki schwärmt von dem Paar

Power-Blondine stellt irre These zur Beziehung der Sängerin und des Tänzers auf

Eppertshausen – Sängerin Helene Fischer und Thomas Seitel sind jetzt seit etwa einem Jahr ein Paar. Damals verkündete Helene Fischer (Atemlos durch die Nacht) ihre Trennung von Florian Silbereisen – und machte kurz darauf ihre Beziehung zu dem Tänzer aus Eppertshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) öffentlich.

Helene Fischer und Thomas Seitel: Evelyn Burdecki hat eine Theorie über ihre Beziehung

Seitdem sind Helene Fischer und Thomas Seitel nur selten öffentlich gemeinsam als Paar aufgetreten und halten ihr Privatleben lieber aus der Öffentlichkeit heraus. Dennoch sorgt ihre Beziehung immer wieder für Gesprächsstoff. Das lässt sich als Paar im Rampenlicht kaum vermeiden. So hat beispielsweise Power-Blondine Evelyn Burdecki eine Theorie, wie es zur Beziehung zwischen Helene Fischer und Thomas Seitel aus Eppertshausen kam.

Evelyn Burdecki selbst hatte mehrfach bei verschiedenen Formarten der RTL-Datingshow „Der Bachelor“ die große Liebe gesucht und sie kurzzeitig auch in Domenico de Cicco aus Linsengericht (Main-Kinzig-Kreis) gefunden. Doch dieser hatte andere Pläne. Die Beziehung endete so schnell, wie sie begonnen hatte, und wurde noch einmal im RTL-Dschungelcamp „Ich bin ein Star – hol mich hier raus“ hoch- und runterdiskutiert. Dort gewann die Blondine am Ende den Titel der Dschungelkönigin.

Evelyn Burdecki: Das sagt sie zu Helene Fischer und Thomas Seitel

Fakt ist jedenfalls: Evelyn Burdecki ist nach eigenen Angaben derzeit Single und auf Tour mit der RTL-Show „Let's Dance“. Gemeinsam mit ihrem Partner kämpft sie dort um den Sieg - und stellt eine irre These zur Beziehung von Helene Fischer und Thomas Seitel. „Ich merke jetzt erst, was so eine Helene Fischer alles leistet. Das schlaucht total. Außerdem verstehe ich jetzt, dass Helene mit ihrem Backstage-Tänzer zusammengekommen ist. Man sieht ja sonst keine Männer auf Tour …“ , erklärte Burdecki der „Bild“-Zeitung.

Sie selbst wurde dort aber noch nicht fündig. „Ich habe hier aber leider noch keinen neuen Freund gefunden. Einige der Tänzer sind ganz süß, aber der Richtige war noch nicht dabei“, sagt sie weiter.

Helene Fischer und Thomas Seitel: Fans sorgen für Spekulationen

Während Evelyn Burdecki noch auf der Suche nach der großen Liebe ist, sind Helene Fischer und Thomas Seitel schon einen Schritt weiter. Jedenfalls wenn Mann Vater Günter Seitel aus Eppertshausen glauben darf. Er sprach jüngst offen über die Beziehung seines Sohns und die Zukunftspläne von Helene Fischer und Thomas Seitel. Für viel Aufmerksamkeit und Spekulationen bei den Fans sorgt ebenfalls ein spezieller Ring, der ihnen an der Hand von Helene Fischer aufgefallen ist.

Obwohl Helene Fischer und Thomas Seitel quasi aus Hessen sind, hat es sie nach Bayern verschlagen. Helene Fischer studierte an der Stage & Musical School Frankfurt in Frankfurt und absolvierte ihren ersten Auftritt am Staatstheater Darmstadt in der Rocky Horror Show, im Volkstheater Frankfurt in der Schlagerrevue „Fifty-Fifty“ und im Musical Anatevka. Thomas Seitel ist in Eppertshausen im Kreis Darmstadt Dieburg aufgewachsen. Ihre gemeinsame Zukunft sehen die beiden allerdings am Ammersee.

von Christian Weihrauch