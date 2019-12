Wie stehen Florian Silbereisen und Thomas Seitel zueinander?

Helene Fischer und Florian Silbereisen sind befreundet. Doch wie steht Thomas Seitel aus Eppertshausen dazu? Eine Expertin hat eine klare Meinung.

Wie stehen Thomas Seitel und der Schlagersänger zueinander?

Eppertshausen - Am 19.12.2018 geschah etwas, das viele für unmöglich gehalten hätten, was die Schlagerwelt erschütterte und so manchen Fan in Tränen ausbrechen ließ. Mit einem unscheinbar wirkenden Facebook-Post, unter einem Bild auf dem sich das Schlagerpaar verliebt anlächelt, verkündete Helene Fischer das Beziehungs-Aus mit Florian Silbereisen. Und nicht nur das, gleichzeitig ließ Helene Fischer noch eine weitere Bombe Platzen: Sie hat einen Neuen.

Wenig später wird sich herausstellen, dass es sich bei diesem neuen um Akrobat Thomas Seitel aus Eppertshausen (Kreis Darmstadt-Dieburg) handelt. Mittlerweile ist das Paar schon ein Jahr zusammen.

Helene Fischer & Thomas Seitel: Sängerin ist mit Florian Silbereisen weiter befreundet

Gleichzeitig ist Helene Fischer nach wie vor befreundet mit Florian Silbereisen, ihrem Ex. Bei der Sendung „Schlagerboom“ überraschte sie ihn und die beiden lagen sich lange und tränenreich in den Armen.

Aber was hält Thomas Seitel aus Eppertshausen davon? Die Star-Reporterin der Bunten, Tanja May, war im Backstage-Bereich der Show und berichtet jetzt: Gegen ein Liebescomeback zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen spricht ein wichtiger Punkt. Thomas Seitel sei die ganze Zeit im Backstage dabei gewesen.

Helene Fischer: Thomas Seitel aus Eppertshausen und Florian Silbereisen verstehen sich

Und noch eine spannende Beobachtung kann die Star-Reporterin vom Backstage der Show berichten: Helene Fischer und ihr neuer Freund aus Eppertshausen gingen nach der Show noch zusammen in die Garderobe von Florian Silbereisen. Das zeige vor allem eines, weiß Tanja May: Thomas Seitel habe ein sehr herzliches Verhältnis zu Florian Silbereisen.

Nicht nur die Beobachtungen der Star-Reporterin sprechen dafür. Auch ein Interview, das Thomas Seitel dem Zeit Magazin gegeben hat, geht in die gleiche Richtung.

Florian Silbereisen ist ein Ratgeber für den Neuen von Helene Fischer

In dem Interview berichtet Thomas Seitel davon, wie froh er darüber ist,dass Helene Fischer noch so ein enges Verhältnis zu ihrem Exfreund hat und dass die Trennung so freundschaftlich vonstattengegangen ist. Der Punkt, dass Florian Silbereisen noch so oft mit seiner Ex telefoniere, störe den neuen Mann an Helenes Seite kein bisschen.

Auch er habe schließlich viel mit Florian Silbereisen gesprochen, vor allem zu Beginn seiner Beziehung mit Helene Fischer, die jetzt mit einem speziellen Ring gesehen wurde. Schlagersänger Florian Silbereisen war ein guter Ratgeber für den Tänzer aus Eppertshausen.

Thomas Seitel und Florian Silbereisen: Gemeinsamkeiten

Als vor allem von den Fans des getrennten Schlagerpaars Thomas Seitel viel Hass entgegenschlug und er und Helene Fischer von den Medien geradezu bombadiert wurden, habe der Schlagersänger mit Rat und Tat geholfen. Florian Silbereisen habe dem Akrobaten aus Eppertshausen, der noch nicht so geübt im Umgang mit dem Rummel war, Tipps gegeben mit den Medien umzugehen.

Auch ansonsten sind beide Männer sich gar nicht so unähnlich – verrät die Star-Reporterin der Bunten. Beide seien Familienmenschen, seien vor allem mit ihren Eltern und Geschwistern wahnsinnig eng. Genau wie Helene Fischer, ihre Familie sei ihr Kosmos. Es spricht laut Tanja May also nichts gegen eine Freundschaft zwischen den beiden Männern.

Das Liebespaar Helene Fischer und Thomas Seitel: Die Gerüchteküche brodelt

Und auch, wie vorher Florian Silbereisen, ist jetzt auch Thomas Seitel ganz für seine Herzensdame da. Der Tänzer aus Eppertshausen ist voll in das Team von Helene Fischer involviert. Auch sein Vater Thomas Seitel erklärt über seine (Arbeits-)Beziehung zu Helene Fischer: „Ich denke, er hat jetzt andere Aufgaben rund um Helene Fischer.“ slo