Hobbykünstler-Ausstellung in Eppertshausen ist so groß wie nie

Eppertshausen - Seit einem Vierteljahrhundert bereichern die Hobbykünstler Eppertshausen das kulturelle Leben im Ostkreis Darmstadt-Dieburgs. Am Wochenende ist es in der Bürgerhalle wieder soweit. Von Jens Dörr

In Erscheinung treten die Eppertshäuser Hobbykünstler stets im November mit einer zweitägigen Ausstellung in der Bürgerhalle. Seit fünf Jahren ist die Gruppe von Kreativen aus der ganzen Region zudem eingetragener Verein und zählt inzwischen 27 Mitglieder. Am Wochenende, 17. und 18. November, steigt nun die 25. Ausstellung. Ob des Jubiläums umrahmt sie der Verein mit Tanz, Musik und einer Versteigerung.

Das Wachstum der Ausstellung der Hobbykünstler Eppertshausen erhielt im vergangenen Jahr noch einmal einen Schub: 2017 kamen 35 Künstler mit ganz unterschiedlichen Angeboten von der Adventsdeko über Schmuck, Kleidung, Gemälde, Glaskunst und vieles mehr und sorgten dafür, dass nicht nur der große Saal der Bürgerhalle, sondern auch das Foyer als Ausstellungsraum diente.

Im Vorjahr wuchs die Ausstellung gegenüber 2016 um gleich zehn Aussteller, weil mit „Kunst in Münster“ eine ähnlich gelagerte Veranstaltung nicht mehr stattfand. Die Gemeinde Münster hatte dieses Ereignis zum Entsetzen und Unverständnis vieler Beteiligter aus Kosten- und Aufwandsgründen und mit kaum tauglichen Alternativ-Vorschlägen – zum Beispiel Umzug ins Museum an der Gersprenz, wo aber nicht hätte verkauft werden sollen – letztlich zum Aus gedrängt. Als Reaktion darauf wechselten mehrere Aussteller zur Schau der Hobby-Künstler Eppertshausen.

Dort muss das Vorstandsteam um die in Hergershausen lebende Vorsitzende Heidelinde Hennek ob der Nachfrage und trotz der räumlichen Ausweitung – seinen Anfang nahm die Ausstellung einst in der wesentlich kleineren Halle des TAV Eppertshausen – inzwischen gar eine Warteliste führen.

„Wer sicher gehen will, dass er einen Standplatz bekommt, sollte bei uns Vereinsmitglied werden“, sagt sie. Mitglieder hätten ihren Platz Jahr für Jahr sicher, was sein Scherflein zum kontinuierlichen Wachstum in den vergangenen Jahren beitrug. Diesmal wird die Ausstellung nochmals umfassender sein als bisher: „Es haben sich schon 42 Aussteller angemeldet. Damit ist unser Limit erreicht.“ Um dem Zuspruch Herr zu werden soll diesmal zudem noch der kleine Saal der Bürgerhalle hinzugenommen werden.

Alle Künstler dürfen ihre Werke dabei nicht nur zeigen, sondern auch verkaufen. Im Gegensatz zur Kreativengruppe aus der Nachbargemeinde, die „Kunst in Münster“ wohl nicht mehr aufleben lassen wird, klappt Hennek zufolge die Zusammenarbeit mit dem Eppertshäuser Rathaus gut. Da der Verein zwar nicht in erster Linie aus Eppertshäusern besteht, aber in Eppertshausen registriert ist, erhalten die Hobby-Künstler die schmucke Veranstaltungsstätte sogar mietfrei. Und werden ihr beliebtes Ereignis gewiss auch nach der 25. Auflage am Wochenende fortführen.

