Karate auch im Rollstuhl möglich

Der GKV Lotus (l. im Rollstuhl Vorsitzender Ernes Erko Kalac) hatte sich mit Blick aufs Para-Karate unter anderem mit Sven Baum (WM-Dritter in der Rollstuhl-Kata) Mitte verstärkt. Jeder konnte sich am Samstag selbst einmal im Rollstuhl ausprobieren.

Eppertshausen - Seit inzwischen 16 Jahren betreibt der Gesundheits- und Kampfsportverein (GKV) Lotus Eppertshausen/Rödermark interkommunale Zusammenarbeit auf der Ebene zweier rechtlich eigenständiger Vereine. Von Jens Dörr

Nun machten die beiden Vereine mit einer Sportwoche in Eppertshausen und Rödermark sowie am Samstag mit einem „Integrationstag“ samt akademischer Feier und viel Prominenz in der Eppertshäuser Bürgerhalle auf sich und ihren Ansatz aufmerksam. Wie Vorsitzender und Mitgründer Ernes Erko Kalac am Wochenende noch einmal herausstellte, setzt der GKV Lotus zum einen auf die Ausbildung in Karate, Kickboxen und Taekwondo. Neben dem sportlichen Fokus (vor allem auf Karate und Kickboxen) betont man den integrativen Ansatz. Die „gesellschaftliche Mitte“ soll im Verein ihre Freizeit gemeinsam mit Behinderten, Migranten und jenen, die häufig als „sozial schwächer gestellt“ bezeichnet werden, gestalten. Für sein Engagement wurde der Verein bereits mit dem „Goldenen Stern des Sports“ und dem „Hessischen Integrationspreis“ dekoriert, hat sich über die Jahre insbesondere dank Kalac’ großem persönlichen Einsatz stark mit Unterstützern aus Politik, Wirtschaft und Sport vernetzt.

Prominente Förderer sind unter anderem die SPD-Bundestags-Abgeordnete Brigitte Zypries, die am Samstagabend verhindert war. Dafür absolvierte die SPD-Direktkandidatin des Wahlkreises, Catrin Geier, in Eppertshausen einen ihrer letzten Termine vor dem Urnengang am Sonntag. Gekommen war auch der Groß-Zimmerner Prinz Michael von Anhalt (Michael Killer), der dem Verein seit dessen Anfängen finanziell unter die Arme greift, etwa die Mitgliedsbeiträge gerade für junge Kampfsportler aus ärmeren Familien übernimmt. Zypries und Prinz Michael sind neben Klaus Posselt (Personalchef des Paul-Ehrlich-Instituts, das den Verein ebenfalls schon vielfältig unterstützt hat) die derzeitigen Ehrenmitglieder des GKV Lotus.

Der hatte von Montag bis Freitag in Hallen in Rödermark und Eppertshausen mehrere Workshops zum Reinschnuppern in die eigenen Sportangebote durchgeführt. Kalac betonte einmal mehr: „Eine Säule neben dem Breitensport und der Entwicklung von Spitzensportlern ist bei uns stets auch die Förderung des Gesundheitssports.“

+ Fußball-Profi Terrence Boyd (Mitte) nahm für die Stiftung „Du musst kämpfen“ einen Scheck von Ernes Erko Kalac entgegen. Der Betrag wurde noch von 469 auf 1 600 Euro aufgestockt. © Dörr Unter den Schnupperangeboten war auch Para-Karate für Kinder – ein von Kalac vor 14 Jahren entwickeltes und zur Wettkampfreife gebrachtes Konzept, das es zum Beispiel Menschen im Rollstuhl, mit Amputationen oder geistiger Behinderung ermöglicht, auf ihre Weise die Karate-Disziplinen Kumite (Kampf) und Kata (Formenlauf) auszuüben. Sehr gut frequentiert gewesen sei unter anderem der Workshop „Karate und Kickboxen – Familiensport, Gewaltschutz und Selbstverteidigungs-Training“ am Freitagabend in der Bürgerhalle, zu dem laut Kalac 60 Interessierte gekommen waren.

Am Samstagnachmittag konnten jugendliche und erwachsene Besucher mit Vereinsvertretern und hochkarätigen Unterstützern ins Gespräch kommen. So hatte sich der GKV Lotus mit Blick aufs Para-Karate mit Sven Baum (WM-Dritter in der Rollstuhl-Kata) und dem hörbehinderten Rick Christoph (Mitglied im Bundeskader) verstärkt. Auch die ambitionierten Vereinsmitglieder und -trainer Hüseyin Imam (Kickbox-Europameister) und Wael Shueb (Karateka, über das Flüchtlingsteam bereits für Olympia 2020 qualifiziert) standen in ungezwungener Atmosphäre Rede und Antwort.

Die richtige Kampfsportart finden Zur Fotostrecke

Zum akademischen Teil am Abend, der wie das gesamte Ereignis finanziell von der „Aktion Mensch“ unterstützt wurde, schritten über den roten Teppich am Bürgerhallen-Haupteingang auch die Trampolin-Olympiasiegerin von 2004, Anna Dogonadze, die junge Sängerin Stella Scholaja und Fußball-Profi Terrence Boyd. Der Stürmer des SV Darmstadt 98, eine Marke unter anderem wegen des „Zyklopenjubels“ (er hat ein Auge auf dem Unterarm tätowiert, das er nach einem Torerfolg vors Gesicht hält), nahm einen Scheck des GKV Lotus entgegen.

Der Verein hatte am Samstag für die Stiftung „Du muss kämpfen“ des verstorbenen Lilien-Fans Jonathan „Johnny“ Heimes gesammelt, die krebskranken Kindern hilft. Zunächst waren 469 Euro zusammengekommen. Dann stockten Prinz Michael mit einem satten Betrag sowie weitere Gäste der Abendveranstaltung spontan auf 1 600 Euro auf. Es war der gelungene Abschluss einer vielfältigen wie intensiven Woche, die der GKV Lotus Eppertshausen/Rödermark als Höhepunkt seines Vereinsjahrs stemmte.

Quelle: op-online.de