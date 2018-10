Kerbmudder tauft erstmals die Burschen

Katharina I. geht auch auf missglücktes Baumaufstellen ein

+ © jd Der Eppertshäuser Kerbschwur auf der Bühne: „Mögen unsere Gläser nie so leer sein wie die Köpfe der Münsterer.“. © jd

Eppertshausen - Nach dem Kerbbaum-Aufstellen mit Unfall am Freitagnachmittag, dem sonnigen Umzug und der anschließenden Party bis drei Uhr morgens am Samstag sowie vor dem Ausklang in Eppertshausens Gaststätten am Montag markierten Familiennachmittag und Kerbrede am Sonntag in der Bürgerhalle einen der Höhepunkte der Eppertshäuser Kerb. Von Jens Dörr