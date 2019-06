Den Klassensaal für drei Tage mit dem Pferdestall und der Weide getauscht

Wenn der Unterricht zur Reit-Schule wird, dann macht das Lernen gleich noch einmal so viel Spaß.

Eppertshausen - Dies durften jetzt 17 Vorklassen-Kinder der Eppertshäuser Mira-Lobe-Schule erleben, die mit ihren Lehrerinnen Petra Lachner und Kerstin Krautwurst drei Tage lang statt in Klassensälen zu sitzen Stallluft auf der „Beckmann-Ranch“ schnupperten. Und sich freilich um die Pferde kümmerten. Da wurden die Ponys geputzt und Pferderücken gestriegelt, und als es an einem Tag gar arg regnete, verschönerte man das Fell der Huftiere mit Fingerfarben. Bei allen Unternehmungen, zu denen auch Reiten und Kutschfahrten gehörten, unterstützte Reitpädagogin Veronika Braun die lehrreichen Aktionen. Der Umgang mit Pferden ist der sozial-emotionalen Erziehung dienlich, Ängste würden abgebaut und auch die Motorik trainiert, erläutern die Mira-Lobe-Lehrerinnen. An die Schule mit dem Schwerpunkt Sprachheilförderung kommen Kinder aus großen Teilen des Kreises. Möglich war das Projekt, das seit vielen Jahren läuft, durch die Unterstützung des Fördervereins für sprach- und hörbeeinträchtigte Kinder. von Th. Meier.

Quelle: op-online.de