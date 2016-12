Schwelbrand in Geldautomat entflammt erneut

Nach misslungener Sprengung

+ © Einsatzreport Südhessen Um ein erneutes Auflodern der Flammen zu verhindern, riss die Feuerwehr kurzerhand den Geldautomaten mit Hilfe einer Seilwinde aus der Wand. © Einsatzreport Südhessen

Eppertshausen - In einem Geldautomaten ist ein zuvor von der Feuerwehr gelöschter Brand wieder entflammt. Zuvor hatten Unbekannte versucht, den Automaten zu sprengen.

In einem Supermarkt in der Einsteinstraße ist gestern Abend ein Schwelbrand erneut ausgebrochen. Bereits am Morgen hatte Feuerwehr das Feuer in einem Geldautomaten gelöscht, den Unbekannte zuvor versucht hatten, in die Luft zu sprengen. Am Abend entzündete sich offenbar die Glut in dem Automaten erneut, es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Einsatzkräfte räumten den angrenzenden Supermarkt wegen der starken Rauchentwicklung und löschten das Feuer. Um ein erneutes Auflodern der Flammen zu verhindern, riss die Feuerwehr kurzerhand den Geldautomaten mit Hilfe einer Seilwinde aus der Wand. (nb)

