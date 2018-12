Neuer Abholer für Gelbe Säcke

Eppertshausen/Münster/Dieburg - Zum 1. Januar übernimmt das Unternehmen RMG Rohstoffmanagement GmbH (RMG) aus Eltville die Entsorgung der Gelben Säcke im Kreis Darmstadt-Dieburg.

Wie die Pressestelle der Kreisverwaltung weiter mitteilt, ändere sich für die Bürger außer dem Ansprechpartner nichts. Die Gelben Säcke würden weiter an den üblichen Stellen erhältlich sein, ab Mitte Dezember dann mit dem Logo der Firma RMG. Restbestände an Gelben Säcken könnten aufgebraucht werden, diese würden von dem neuen Entsorger ebenfalls mitgenommen, heißt es aus Darmstadt.

Wie es auf Anfrage aus dem Kreishaus verlautet, sei der Wechsel des Entsorgers das Ergebnis der turnusgemäßen Ausschreibung und habe nichts mit der unregelmäßigen Abholung der Gelben Säcke durch den bisherigen Dienstleister, die Reso GmbH, zu tun. In diesem Jahr waren vor allem in Eppertshausen, aber auch in Dieburg und Münster die Gelben Säcke wiederholt tagelang liegengeblieben.

Seit 1993, also seit 25 Jahren, ist die Entsorgung von Leichtverpackungen mit dem „Grünen Punkt“ über den Gelben Sack privatwirtschaftlich geregelt. Alle drei Jahre werden die Entsorgungsleistungen von den dualen Systemen neu ausgeschrieben. Der günstigste Anbieter erhält den Zuschlag.

Für alle Fragen und Reklamationen rund um die Gelben Säcke ist ab Januar 2019 ausschließlich das Kundencenter von RMG unter der kostenfreien Servicenummer Tel.: 0800/4006005 zuständig. Per E-Mail ist der Kontakt unter gelber-Sack.da-di@ rmg-gmbh.de möglich. (re)

