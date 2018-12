Gemeinschaftspraxis löst sich auf

Eppertshausen - Die Eppertshäuser Ärtze Dr. Matthias Röckel und Dr. Christine Schwinn gehen zukünftig getrennte Wege. Sie hatten in der gemeindeeigenen Immobilie im Sandweg eine Gemeinschaftspraxis eröffnet. Von Jens Dörr

Zwei Allgemeinmediziner – den nur Privatpatienten behandelnden Dr. Wolfgang Kraumuth ausgenommen – gibt es derzeit in Eppertshausen: Nachdem Dr. Volker Kühnscherf vor ein paar Monaten in den Ruhestand gegangen ist, hängt die hausärztliche Versorgung in der 6 300 Einwohner zählenden Gemeinde allein an Dr. Matthias Röckel und Dr. Christine Schwinn. Im November 2017 eröffnete das Duo aus Langen und Hergershausen seine Gemeinschaftspraxis, zunächst im Übergangsdomizil in der Nieder-Röder Straße, nach einigen Monaten dann am jetzigen, gemeindeeigenen Standort im Sandweg. Nach insgesamt kaum mehr als einem gemeinsamen Jahr zieht Schwinn dort Ende des Jahres aus. Die Ärztin will aber in Eppertshausen bleiben. Am Ende könnte gar eine bessere Versorgung stehen als momentan.

Mit aktuell nur zwei Hausärzten sei die allgemeinmedizinische Versorgung in Eppertshausen im Vergleich mit den anderen Kommunen im Landkreis Darmstadt-Dieburg mit die schlechteste, räumt Bürgermeister Carsten Helfmann ein. Ein Wegzug Schwinns träfe die Gemeinde umso härter. Dies sei aber nicht der Plan.

Vielmehr trennen sich die Wege der beiden Ärzte zum Jahresende zwar schnell wieder (Helfmann: „Laut Kassenärztlicher Vereinigung ist das leider nichts Ungewöhnliches“), doch zum einen bleibt Röckel dem jetzigen Standort treu. Zum anderen sucht Schwinn neue, eigene Räumlichkeiten gezielt wieder in Eppertshausen, wo sich binnen des ersten Jahres schon viele Patienten auf die neuen Mediziner eingelassen haben. Die Gemeinde unterstützt die Ärztin auf ihrer Suche. Helfmann: „Sie braucht 100 bis 120 barrierefreie Quadratmeter, am besten also im Erdgeschoss.“ Einen möglichen Standort habe man bereits im Visier, vollzogen sei aber noch nichts.

In den ersten Wochen des neuen Jahres könnte es aber sein, dass Schwinn noch nicht wieder praktizieren kann. Den Mietvertrag für das Gemeindeobjekt im Sandweg haben die Gemeindevertreter mit Wirkung zum 1 Januar 2019 bereits geändert. Ab dann ist Röckel der alleinige Vertragspartner. In Sachen Mieteinnahmen ändert sich laut Helfmann nichts. Sollte Schwinn schnell wieder in neuen Praxisräumen in Eppertshausen loslegen können, hätte sich am Status quo wenig geändert. Helfmann verrät aber auch, dass Röckel für den Sandweg – im Objekt ist mehr Platz, als Röckel allein benötigt – einen neuen Kollegen sucht. Auch hier gebe es schon konkrete Kandidaten.

Sollte ein weiterer Allgemeinmediziner bei Röckel einsteigen, gäbe es mit Röckel, Schwinn und dem neuen Kollegen Röckels drei Hausärzte im Ort. Der Kassenärztlichen Vereinigung zufolge ist eine Vollzeit-Hausarztstelle pro 2000 Einwohner ein guter Faustwert für die Mindestabdeckung. Naturgemäß gehen zwar einige Eppertshäuser auch zu Allgemeinmedizinern etwa nach Dieburg, Münster oder Rödermark. Allerdings dürften wiederum auch einige Patienten aus den Nachbarorten die Eppertshäuser Ärzte aufsuchen.

Quelle: op-online.de