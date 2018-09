Schon mal vorsorglich für Förderungen bewerben

Gelder für Lichtkuppel, Flutlicht und Klimaanlage beantragt

+ © Th. Meier Drei solcher Lichtkuppeln stehen in der Sporthalle zur Sanierung an. Dafür werden Fördergelder beantragt. © Th. Meier

Eppertshausen - Gleich drei Projekte meldet die Gemeinde nach einstimmigem Vertreterbeschluss zur Förderung an: Die Lichtkuppelsanierung in der Sporthalle an der Nieder-Röder-Straße, die Flutlichtanlage am Sportzentrum und die Klimaanlage für die Bürgerhalle.