250 Gäste weihen die Kunstrasen-Plätze ein

Zum Eröffnungsspiel für den neuen Kunstrasenplatz in Eppertshausen der zweiten FVE-Mannschaft in der Kreisliga C gegen Viktoria Kleestadt II (blau) liefen auch Manfred Pentz (vorn links) und Carsten Helfmann (dahinter) mit ein.

Eppertshausen - Großer (Fort-)Schritt für die Sportinfrastruktur: Politiker und Vertreter des Fußball-Vereins haben am Samstag im Beisein von 250 Gästen, darunter viele Juniorenspieler des FVE, die neuen Kunstrasen-Plätze im Sportzentrum eingeweiht. Bürgermeister Carsten Helfmann und Landtags-Abgeordneter Manfred Pentz (beide CDU) vollführten in FVE-Trikots den ersten Anstoß. Von Jens Dörr

Nachdem Pentz den Ball zu Helfmann getippt hatte, joggte das Duo rasch vom Kunstrasen-Großfeld, das in den vergangenen zwölf Wochen vom Rote-Erde-Hartplatz in sattes Kunstgrün verwandelt worden war. Offiziell war die Kreisliga-C-Begegnung zwischen der zweiten Männermannschaft des FV Eppertshausen und dem SV Viktoria Kleestadt II das erste Spiel auf dem neuen Geläuf. Tatsächlich hatten dort einige Tage zuvor aber schon ein Erstmannschaftsspiel und eine Juniorenpartie stattgefunden.

FVE-Vorstandsmitglied Marion König konstatierte, „jeder Kuh wäre beim Anblick des satten Grüns wohl das Wasser im Mund zusammengelaufen“. Was einst immer wieder mit Gesprächen, Planungen und Träumen angerissen worden sei, sei schließlich konkret in Angriff genommen und in diesen Tagen vollendet worden.

Addiert man die Kosten für das Kunstrasen-Großfeld und die beiden Kunstrasen-Kleinfelder (zuvor ebenfalls Hartplätze) sowie für Zäune, Banden und Pflegegerät, investierten die Projektbeteiligten 900.000 Euro. Den Löwenanteil trug die Gemeinde mit 475.000 Euro, auf die sie im kommenden Jahr noch einmal 50.000 Euro für die Sanierung der Laufbahn rund um das benachbarte Naturrasen-Spielfeld satteln wird. Das Land Hessen gab 140.000 Euro, der Landkreis Darmstadt-Dieburg 50.000, der Landessport-Bund 10.500. Der Eigenanteil des FVE, der die Plätze (neben den Hobbykicker, Cosmos Eppertshausen, den TAV-Handballern und Kindern, die nachmittags auf den kleinen Plätzen bolzen dürfen) hauptsächlich in Beschlag nehmen wird, offiziell Bauträger war und sich über einen Vertrag mit der Gemeinde die Nutzungsmöglichkeit für die nächsten 25 Jahre zusichern ließ, lag bei 135.000 Euro. Hinzu kommen lokale und regionale Unternehmen und Banken, die Bandenwerbung für insgesamt 40.000 Euro gebucht haben und bereits auf der Nordseite des Großfelds zumindest für die nächsten zehn Jahre „verewigt“ worden sind.

Ein weiteres Scherflein trug eine Crowdfunding-Aktion bei, die die Volksbank Dreieich unterstützte. Dabei kamen 10.250 Euro zusammen, davon 945 Euro, die die Bank nach einem bestimmten Schlüssel auf jede Spende drauflegte. Dieses Geld wurde benötigt, um für das Kunstrasen-Großfeld, das man längs auch als Neunerfeld (zum Beispiel bei den D-Junioren) und zweimal quer auch als Kleinfeld für G-, F- und E-Junioren bespielen kann, vier Kleinfeldtore mit den Maßen fünf auf zwei Meter anzuschaffen. Diese Investition war zunächst nicht eingeplant worden.

Neben der Laufbahn-Sanierung in 2019 könnte auf absehbare Zeit noch das Flutlicht am Kunstrasen-Großfeld modernisiert werden. Im Wesentlichen sind die Investitionen in den Außenbereich des Sportzentrums, wo sich auch die FVE-Vereinsgaststätte, eine Skateranlage und die rege genutzte Sporthalle befinden, aber erst einmal abgeschlossen.

„Wir haben damit einen guten Beitrag für den Breitensport und für die Jugend geleistet“, fasste Helfmann den Sinn der Baumaßnahmen zusammen – und erntete nicht nur an dieser Stelle Applaus der vielen Gäste. Die Ovationen gebührten zugleich allen Gemeindevertretern (das Votum von Christ- und Sozialdemokraten pro Bau war einstimmig ausgefallen), dem Land, dem Kreis, dem Landessportbund, den FVE-Kümmerern, den involvierten Rathaus-Mitarbeitern, den Sponsoren sowie den beteiligten Firmen.

